"Отримаєте багатомільйонні штрафи": губернаторка Нью-Джерсі закликала порти штату не приймати танкери з російським дизелем

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл у понеділок, 2 листопада, надіслала листи дванадцятьом операторам портів і терміналів штату. Вона закликала їх не приймати танкери з російським дизельним пальним і попередила, що за порушення їм загрожують штрафи на мільйони доларів.

Як пише видання The New York Times, у своїх зверненнях Шеррілл заявила про готовність використати всі доступні юридичні та регуляторні механізми, щоб не допустити розвантаження російського пального. Водночас поки невідомо, чи прямують такі судна безпосередньо до Нью-Джерсі.

Протистояння через дизель

Позиція губернаторки може спричинити конфлікт із президентом США Дональдом Трампом. Минулого місяця він скасував заборону на імпорт російського дизельного пального, пояснивши це необхідністю знизити ціни на енергоносії.

Рішення ухвалили на тлі подорожчання бензину та дизеля після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Війна вплинула на світові поставки пального, а це позначилося і на американських споживачах.

Білий дім пояснив позицію президента необхідністю підтримати американських фермерів, перевізників і звичайні родини. Речниця адміністрації Тейлор Роджерс заявила, що зниження цін залишається одним із головних пріоритетів Трампа.

За її словами, президент домігся домовленості про постачання дизеля на світові ринки, що має сприяти зниженню вартості пального у США та інших країнах.

Однак Шеррілл вважає, що закупівля російського пального фактично фінансує країну, яка підтримує Іран. У своєму листі вона наголосила, що Росія є відомим постачальником і фінансовим партнером Тегерана, а тому такі операції, на її думку, створюють додаткові ризики для американської безпеки.

Які судна прямують до США

Російська влада раніше заявляла, що три танкери з дизельним пальним прямують до Сполучених Штатів. Про це повідомив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, зазначивши, що ці поставки мають "значну підтримку" державного інвестиційного фонду РФ.

Водночас точна кількість суден і їхні кінцеві пункти призначення залишаються невідомими. Судноплавні аналітики погоджуються, що принаймні один із танкерів перевозить російський дизель.

Йдеться про судно Agioi Fanendes, яке 23 жовтня вийшло з російського порту Приморськ. За даними компаній Kpler і TankerTrackers.com, спочатку танкер мав прибути до США 7 листопада.

Однак згодом судно змінило пункт призначення з Нью-Йорка на позначку "за вказівкою". Це означає, що екіпаж ще не отримав остаточних інструкцій щодо місця розвантаження. Наразі танкер перебуває в північній частині Атлантичного океану.

За інформацією Kpler, судно належить грецькій компанії Eastern Mediterranean Maritime. Її представник підтвердив, що кінцевий порт розвантаження поки не визначений.

Позиція портових компаній

Серед адресатів листа губернаторки опинилися енергетичні компанії IMTT, Kinder Morgan і Phillips 66, які мають власні об'єкти в Нью-Джерсі.

У Kinder Morgan заявили, що наразі не отримували повідомлень про заплановану доставку російського дизеля на їхній термінал. Представник IMTT підтвердив отримання листа, однак відмовився коментувати його зміст.

Оператори терміналів опинилися перед необхідністю враховувати як вимоги губернаторки, так і рішення федеральної влади. При цьому їхні об'єкти не входять до портової системи, якою керує Адміністрація портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

Законодавчі суперечки

Мікі Шеррілл посилається на федеральний закон, ухвалений у 2022 році, який заборонив імпорт російських енергоресурсів. Вона вважає, що рішення адміністрації Трампа не дає президенту або Міністерству фінансів необмежених повноважень скасовувати ці обмеження.

"Ви можете зіткнутися зі штрафами на мільйони доларів навіть після того, як Трамп залишить посаду президента", – написала губернаторка в листі до операторів терміналів.

Водночас Міністерство фінансів США минулого місяця заявило в соцмережі X, що дозвіл Трампа на імпорт дизельного пального відповідає всім чинним законам.

Схожу позицію щодо російських поставок зайняв сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, який входить до комітету Сенату з питань збройних сил. Він також закликав дві судноплавні компанії відкликати танкери, які перевозять, за його словами, незаконний російський дизель.

Ціни на пальне

За наведеними в матеріалі даними, середня ціна дизельного пального у США становить 6,29 долара за галон. Це майже на 70% більше, ніж на початку війни з Іраном.

Подорожчання особливо відчутне для підприємств, які використовують дизель для вантажівок, фургонів і різної техніки.

Хоча Сполучені Штати виробляють більше дизеля, ніж споживають, його вартість залежить від світових ринків. Через це дефіцит пального, спричинений війною з Іраном, впливає і на американських споживачів.

Водночас американські компанії можуть не захотіти купувати російський дизель через ризик судових позовів і негативної реакції громадськості. А попередження губернаторки Нью-Джерсі додає до цієї ситуації ще й загрозу багатомільйонних штрафів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сенатор-демократ вимагає зупинити танкер із російським дизелем, який прямує до США.