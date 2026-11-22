"Остерігайтеся російської дезінформації": у Польщі фіксують численній фейки через атаку дронів у Калінінградській області

У Польщі поширюється хвиля російської дезінформації на тлі повідомлень про ймовірну атаку дронів на Калінінградську область РФ. У фейкових дописах стверджують, що Польща та НАТО нібито намагаються втягнутися у війну з Росією, а європейські країни причетні до ударів по російській території.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Польщі Павел Ольшевський в соцмережі X. Центр боротьби з дезінформацією активно моніторить інформаційний простір та виявляє неправдиві російські наративи.

Серед фейків поширюють твердження, що німецькі війська, розміщені в Польщі, координують українську атаку на Калінінградську область, а поляки та литовці нібито атакують Росію українськими ракетами. Також у мережі просувають тезу, що Україна атакує РФ, аби втягнути Польщу у війну, та що НАТО завдало удару по Калінінграду.

Допис. Джерело: Соцмережі Х.

Ольшевський повідомив, що станом на неділю після 16:00 охоплення дезінформаційних дописів перевищило 19 млн. Найбільше поширюється неправдивий наратив про нібито спроби втягнути Польщу та НАТО у війну з Росією. Він закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення польських служб.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також категорично заперечив чутки про причетність литовської сторони до атаки дронів та заявив, що Вільнюс не дозволяв використовувати свій повітряний простір для ударів по російських об’єктах.

Водночас український військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що інцидент міг бути російською провокацією. Насправді немає достовірних фото та відеодоказів збиття безпілотників. Посадовець не виключив, що Москва могла організувати подію, щоб використати її для виправдання подальшої агресії проти європейських сусідів.

Також Литва заперечила свою причетність до атаки безпілотників на Калінінградську область Росії, про яку повідомлялося 21 листопада. У Вільнюсі наголосили, що країна не дозволяла використовувати свій повітряний простір для завдання ударів по російській території.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Калінінградській області Росії ввечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Мешканці портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони й чули гучні звуки.