Орбан звинуватив уряд Угорщини в тому, що він проукраїнський. Відео

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив угорський уряд у підтримці України та протистоянні Росії. Країна нібито відмовилася від нейтралітету й стала на бік Києва у війні проти Москви.

Про це Орбан сказав у програмі Bayer show. Нинішня політика угорського уряду свідчить про його антиросійську позицію.

Політик стверджує, що Росію оголосили ворогом, а Угорщина фактично долучилася до російсько-української війни на боці України.

"Сьогодні Угорщина не є нейтральною. Сьогодні вона виступає проти Росії, оголосила Росію ворогом і стала на бік українців у російсько-українській війні", – заявив Орбан.

Він також порівняв позицію Будапешта з політикою Німеччини, Франції та Великої Британії.

Окремо Орбан звинуватив угорську владу у використанні коштів громадян для підтримки України. На його думку, такі дії можуть призвести до втягування Угорщини у війну.

"Вони везуть наші гроші в Україну і втягують нас у війну", – сказав політик.

В Угорщині стартувала кампанія "Очищувальний вогонь", покликана ліквідувати політико-корупційну систему експрем'єра Віктора Орбана. Він може стати одним із перших засуджених у рамках цієї операції – політика можуть притягнути до відповідальності за затриманням українських інкасаторів у березні 2026-го.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Угорщина дала "зелене світло" подальшому просуванню України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".