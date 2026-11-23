Nvidia поновила Хуанга на посаді гендиректора: як відреагував ринок

Американська компанія Nvidia 23 листопада оголосила про негайне повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Рішення ухвалили після одностайного голосування ради директорів, яка переглянула свою попередню позицію на тлі закликів президента США Дональда Трампа повернути співзасновника компанії.

Про це пише Reuters. Агентство зазначає, що рада директорів Nvidia пояснила своє рішення довірою до відвертості Хуанга та його лідерських якостей. Крім того, після консультацій із високопосадовцями американського уряду в компанії не побачили загрози національній безпеці через його повернення.

Після оголошення акції Nvidia зросли на 33%, а ринкова вартість виробника чипів може збільшитися приблизно на $900 млрд. Повернення Хуанга також позитивно вплинуло на котирування інших компаній, пов'язаних із виробництвом напівпровідників та розвитком штучного інтелекту.

Політична підтримка

Президент США Дональд Трамп, який ще минулого тижня закликав Nvidia повернути Хуанга, назвав рішення компанії "правильним і належним". У дописі в соціальній мережі Truth Social він заявив, що американський уряд не має підстав вважати повернення керівника загрозою національній безпеці. Також, за словами Трампа, немає доказів того, що Хуанг вчинив протиправні дії.

Водночас американський президент закликав Nvidia продовжити перевірку дотримання експортного контролю США. Йдеться про виконання компанією зобов'язань щодо захисту національної безпеки під час постачання передових технологій за кордон.

Стратег Interactive Brokers Стів Соснік звернув увагу на те, що повернення Хуанга могло стати результатом впливу одразу кількох сторін – адміністрації США та акціонерів.

"Але це певною мірою говорить нам про те, що Дженсен Хуанг був занадто великим, щоб його звільнили", – зазначив він.

Причини відставки

Хуанг залишив посаду 12 листопада після оприлюднення інформації про його позашлюбні стосунки. Серед них, за даними публікацій, були стосунки з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Також з'явилися повідомлення про його зв'язки щонайменше з двома співробітницями Nvidia.

Минулого тижня голова ради директорів Nvidia Гарві Джонс заявляв, що компанія не планує повертати Хуанга. Причиною називали його особисту поведінку, яка, за оцінкою керівництва, не відповідала корпоративному кодексу, стандартам і культурним нормам компанії.

Тоді тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку Колетт Кресс. Після повернення Хуанга вона продовжить виконувати обов'язки фінансової директорки Nvidia.

Роль у компанії

Повернення Хуанга знову ставить його в центр управління Nvidia, яка значною мірою залежить від свого співзасновника. Саме він перетворив виробника графічних процесорів для відеоігор на провідного постачальника чипів для систем штучного інтелекту.

Хуанг безпосередньо займався розробкою дорожньої карти чипів, відносинами з найбільшими клієнтами та взаємодією з американською владою. Він також керував компанією в досить безпосередньому стилі, маючи близько 60 підлеглих у прямому підпорядкуванні.

"Для мене велика честь повернутися до Nvidia та очолити одну з найважливіших технологічних компаній світу на початку нової промислової революції", – заявив Хуанг після оголошення про поновлення на посаді.

Петиція із закликом повернути керівника зібрала понад 180 тисяч підписів. Серед її прихильників був і мільярдер Ілон Маск. Невдовзі після оголошення рішення Nvidia він написав у соцмережі X: "Це зроблено".

Хуанг також використовував значні фінансові ресурси Nvidia для інвестицій в інші компанії індустрії штучного інтелекту. Зокрема, кошти спрямовувалися американським хмарним провайдерам CoreWeave і Nebius, а також постачальникам Marvell та Corning.

Перевірки та розслідування

Попри повернення керівника, Nvidia продовжує перебувати під посиленою увагою американських регуляторів. Компанія фігурує в кількох розслідуваннях, зокрема Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Міністерства юстиції.

Перевірки стосуються можливих порушень бухгалтерського обліку та ймовірного незаконного переправлення чипів. Окремо рада директорів Nvidia створила комітет, який має з'ясувати, чи намагалися іноземні розвідувальні служби впливати на Хуанга.

Крім того, компанія розпочала пошук нового директора з комплаєнсу, відповідального за дотримання законодавства та внутрішніх правил. Ще один комітет зосередиться на питаннях національної безпеки та контролю за експортом технологій.

Особливу увагу американська влада приділяє постачанню передових чипів для штучного інтелекту до Китаю. США вже посилили ліцензійні вимоги до окремих поставок таких процесорів і роботи закордонних центрів обробки даних, які обслуговують китайські компанії.

Американські законодавці також готуються поставити запитання Хуангу. Раніше він виступав за розширення доступу Nvidia до китайського ринку, попри обмеження Вашингтона.

Водночас минулого тижня Nvidia підвищила прогноз річного зростання продажів і спрогнозувала виручку за четвертий квартал вище очікувань аналітиків Волл-стріт.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США понад рік стежили за контактами Еліс Хуанг із китайською розвідкою на тлі її роману з CEO Nvidia.