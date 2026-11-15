Nvidia може повернути Хуанга на посаду гендиректора під тиском акціонерів – FT

Колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг всього за три дні після своєї скандальної відставки вже начебто обговорює можливе повернення на посаду. Це рішення лобіюють акціонери американської технологічної компанії.

Про це 15 листопада заявило видання Financial Times. Нагадаємо, що 63-річний Хуанг офіційно звільнився 12-го числа після викриття його зрад, зокрема з топменеджеркою компанії Megaspeed із Сінгапуру Еліс Хуанг, підозрюваною в шпигунстві на користь Китаю.

"Союзники у Кремнієвій долині тиснуть на раду директорів, щоб вона поновила його на посаді", – стверджують журналісти.

Їхні джерела розповіли, що Хуан радився з довіреними особами про можливість свого повернення – навіть попри те, що рада директорів Nvidia проводить розслідування ситуації, яка привела до вражаючого падіння акцій і кризи керівництва у компанії.

Заявляється, що один із прихильників Хуана формує неофіційний "штаб" із топменеджерів IT-сфери, щоб переконати раду директорів і заручитися підтримкою Білого дому.

"Усі, хто має вагу в IT поза межами передових лабораторій, люблять Дженсена", – стверджує неназваний співрозмовник.

Водночас у FT зазначають, що зусилля щодо поновлення гендиректора на посаді, ймовірно, зіткнуться з опором з боку ключових політиків у Вашингтоні. У неділю міністр фінансів США Скотт Бессент закликав до "драматичної реорганізації" керівництва компанії після звільнення бізнесмена.

Тим часом союзники визнають, що відновити репутацію Хуанга – складне завдання. "Роман із підлеглими – це злочин, що карається звільненням", – визнав один з учасників спроб поновити топменеджера на посаді.

Хто зараз очолює Nvidia

Тимчасово обов'язки гендиректора виконує фінансовий директор компанії Колетт Крес. ЗМІ повідомляють, що рада вже контактувала з гендиректором Arm Рене Хаасом, розглядаючи його як можливого наступника. Nvidia стверджує, що офіційний пошук заміни поки що не розпочався.

Як писав OBOZ.UA:

– Особисте життя Дженсена Хуанга стало предметом активних обговорень після повідомлень про його ймовірний роман із Еліс Хуанг, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На платформі Polymarket навіть почали приймати ставки на можливе розлучення бізнесмена з дружиною Лорі. Потенційний поділ статків оцінили у 81 мільярд доларів США.

– У мережі з'явилися фотографії Еліс Хуанг, також відомої як Хуанг Ле. На тлі скандалу керівник Nvidia визнав, що не був вірним своїй дружині. Американські конгресмени запросили Дженсена Хуанга на закритий брифінг, щоб з'ясувати, що він знав про можливу розвідувальну діяльність Еліс і чи могла конфіденційна інформація потрапити до КНР.

– Додамо, що Хуанга також запідозрили у позашлюбних стосунках із віцепрезиденткою компанії з питань охорони здоров'я Кімберлі Пауелл, його фактичною підлеглою.