Нова пропозиція Трампа щодо України може спокусити Путіна активізувати війну – CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу активізувалася у "миротворчих зусиллях" щодо російсько-української війни. Тепер переговорники Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф замахнулися на створення нової системи безпеки для Європи та Росії.

До миру в Україні ці зусилля навряд чи призведуть, а ось загроза, що російський диктатор Володимир Путін сприйме дії Білого дому як заохочення для виведення агресії на новий рівень – суттєво зростають. У цьому переконаний головний кореспондент з питань міжнародної безпеки телеканалу CNN Нік Патон Волш.

Білий дім вирішив взятися за "безпеку Європи та Росії"

Новий етап "миротворчих зусиль" Трампа назвали "форматом Шелл-Бей" – на честь 150-акрового поля для гольфу та розкішного житлового комплексу, що належить Стіву Віткоффу.

Назва з'явилася з подачі зятя президента США Джареда Кушнера, котрий вжив її у розлогому дописі про те, що Європі, мовляв, потрібна широкомасштабна мирна угода з Росією, яка з європейськими країнами "понад 30 років намагалася створити стійку систему безпеки".

Ідею підтримав сам Трамп – після того, як зустрівся у Білому домі з переговорником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

"Я не можу сказати вам, що я обговорював. Але я просто кажу вам, що це буде велика угода. Вона стосуватиметься не лише України, і я навіть можу сказати, що вона може стосуватися всієї Європи", – сказав у четвер президент США.

Волш пише, що станом на ранок п'ятниці жоден з трьох європейських посадовців, з якими зв'язався телеканал CNN, уявлення не мали, про що говорили Трамп і Кушнер. Та й президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Джеку Тапперу з CNN того ж дня зізнався: йому відомо дуже мало деталей пропозиції.

Кушнер у своєму дописі виокремив п'ять ключових цілей, яких прагне досягнути адміністрація Трампа:

постійні консультації з питань безпеки,

надійний кризовий зв'язок,

більша військова прозорість,

взаємні заходи щодо зменшення ризиків ескалації,

міцна основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності.

При цьому Кушнер підкреслював: визначальну роль у новій системі безпеки для Європи і далі відіграватиме НАТО.

"Амбітний словесний салат Кушнера не згадував про вторгнення Росії до двох її сусідів та дві війни з Чечнею в той самий пострадянський період. Більше того, він ніби натякав, що будь-яка угода доповнить НАТО, а не підірве сенс його існування", – написв Волш.

Протягом останніх 72 годин високопосадовці НАТО та Європи зустрічалися в Брюсселі, щоб обговорити економічні та безпекові проблеми України перед тристоронніми переговорами України, США та РФ наступного тижня в Абу-Дабі.

Про реальне ставлення Москви до цих переговорів красномовно свідчить призначення головою російської делегації Володимира Мединського, палкого любителя проголошувати псевдоісторичні лекції.

"Кремль прагне повернути час назад на травень 2025 року, коли відбулися останні такі переговори. Насправді, місяці переговорів у Маямі, Абу-Дабі, на Алясці, у Стамбулі та Женеві довели лише одне: Москва хоче досягти своїх воєнних цілей, перш ніж вона покладе край війні. Але "формат Шелл-Бей" виникає в той час, коли Трамп, пригнічений і поранений після проміжних виборів, незабаром зіткнеться з більшими перешкодами у своєму внутрішньому порядку денному та, можливо, спробує сформувати свою спадщину у зовнішній політиці, де він менш стриманий", – окреслив вихідні дані майбутньої зустрічі автор мтеріалу.

Волш вважає, що демонструвати свою рішучість з Іраном Трамп може вирішити з меншою ймовірністю. Адже саме війну з ним і сам президент США, і його оточення вважають головною причиною розгромної поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

"Форма миру в Україні, можливо, є приємнішою альтернативою, і, можливо, Трамп бачить у своєму постійному зближенні та симпатії до президента Росії Володимира Путіна спосіб справді змінити світ, збагатити небагатьох американців і позбавити США необхідності зміцнювати громіздку європейську безпеку", – зазначено у матеріалі.

Автор статті звернув увагу на те, що Трамп після влаштованого його дружиною Меланією 5 листопада прийому з нагоди завершення евакуації мешканців українських Олешок особисто зустрівся лише з Дмитрієвим, хоча у Білому домі в той самий час перебувала й українська делегація.

"Англомовний, спритний інвестор (Дмитрієв. – Ред.) просував різноманітні можливі ділові угоди як супровід для покращення російсько-американських відносин, і слідчі-демократи поставили під сумнів, чи може виграти від цього внутрішнє оточення Трампа", – підкреслив Волш.

Головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки наголосив: поразка республіканців на виборах не відверне увагу Трампа від України, а радше навпаки. Цього вже з острахом очікують у Європі.

"Раптове повернення України до порядку денного Трампа прискорило пульс у європейських столицях. Один європейський чиновник сказав мені: "Ми неминуче побачимо, як Трамп зосередиться на Україні тепер, коли проміжні вибори дали свою відповідь". Більшість чітко розуміють, що будь-яку угоду не можна просто нав'язати Україні – чи Європі – без їхньої згоди. "Потреба України в європейських партнерах (під час і після війни) більша, ніж примус до прийняття російського врегулювання, навіть якщо Трамп намагатиметься наполягати", – сказав чиновник", ––процитував Волш слова співрозмовника.

Проблема полягає в іншому. Адміністрація Трампа знову може вдатися до "подальших незрозумілих обмежень на розвідувальну та технічну допомогу США, як ми бачили протягом попередніх місяців", що на тлі тяжкої зими буде особливо болісним для України.

Європа ж може зіткнутися з посиленням саботажу та провокацій у "сірій зоні" з боку Москви.

Волш вважає, що загроза полягає не в тому, що Україна та європейські члени НАТО раптом знехтують власною безпекою чи погодяться на обмеження своєї здатності оборонятися.

Куди небезпечнішим журналіст вважає ймовірне зближення США та Росії. Бодай навіть у тому, що Путін може інтерпретувати відмову США допомогти Європі чи Україні як "ще одну причину для ескалації та безжального продовження війни, яку він розпочав"

"Розмови Кушнера та Трампа про угоду можуть нічого не означати. ​​Але вони відкривають коротке вікно додаткових можливостей для Кремля, який перебуває у дедалі більшій напрузі. І це може спокусити російське керівництво піти на ще більш безрозсудні ризики", – резюмував Волш.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Джаред Кушнер заявив, що США проведуть переговори з Україною та Росію в Абу-Дабі вже наступного тижня. Він також сформулював згадані у матеріалі 5 цілей і видав тираду про непорушність територіальної цілісності, суверенітету країн – хоча саме на них у війні з Україною зазіхає РФ.