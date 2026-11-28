Німецька компанія, яка виробляє дрони для України, отримала посилену державну охорону: що відбувається

Німецька поліція посилила охорону підприємства Wingcopter у місті Вайтерштадт поблизу Дармштадта. Компанія разом з українським партнером планує виробляти в Німеччині розвідувальні безпілотники BABKA, призначені для України.

Про це повідомляє німецьке видання BILD. Посилені заходи безпеки пов’язані з планами налагодити виробництво українських розвідувальних дронів на німецькій території.

Помітну присутність поліції біля підприємства зафіксували в ніч проти суботи, 28 листопада. На території компанії та навколо неї перебували до 15 службових автомобілів правоохоронців.

Компанія Wingcopter, заснова... Джерело: Peter Jülich/Wingcopter. Розгорнути

Крім того, будівлі та прилеглу територію освітлювали потужними прожекторами, через що підприємство було добре помітне навіть у темний час доби.

У поліції підтвердили посилені заходи безпеки. "Поліція наразі вважає необхідним вжити заходів для захисту підприємства", – заявила представниця правоохоронців у коментарі BILD.

Водночас вона наголосила, що перед цим не було жодного конкретного інциденту чи нападу. Точну кількість залучених автомобілів та час початку охорони правоохоронці не розкрили.

Посилення охорони пов’язане з новим оборонним напрямом діяльності Wingcopter. За кілька днів до цього стало відомо, що Німеччина виділяє близько 34 млн євро на створення відповідних виробничих потужностей.

Wingcopter Security & Defence та Shadow Flytech, яка входить до українського виробника TAF Industries, створили спільне підприємство в Німеччині.

У Вайтерштадті можуть виробл... Джерело: Wingcopter. Розгорнути

Воно займатиметься виробництвом і постачанням двох типів безпілотників: українського розвідувального дрона BABKA та німецького Wingcopter 262.

Виробництво планують організувати на нових майданчиках у Німеччині. Їхнє точне розташування поки що публічно не розголошують.

Компанію Wingcopter заснували у 2017 році. Спочатку вона спеціалізувалася переважно на розробленні безпілотників для цивільних і гуманітарних потреб, а згодом почала працювати також в оборонному секторі.

Наразі співпраця з українською Shadow Flytech передбачає спільне виробництво безпілотних систем для потреб України.

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