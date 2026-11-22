Німеччина змінила спосіб перекидання військової техніки, щоб не провокувати Росію – Bild

Німеччина змінила план перекидання військової техніки до Литви для участі в навчаннях Grand Eagle 26. Замість руху танкових колон автомобільними дорогами Польщі техніку вирішили транспортувати залізницею.

Таке рішення ухвалили після консультацій усередині НАТО, щоб не давати Росії приводу для пропаганди. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела у військових колах.

Чому Німеччина змінила маршрут

Спочатку підрозділи 10-ї танкової дивізії Бундесверу мали самостійно вирушити до Литви автомобільними колонами через Польщу. Однак згодом план змінили та обрали залізничне транспортування.

За словами джерела Bild в Альянсі, фотографії німецьких танків, які рухаються в напрямку східного флангу НАТО поблизу кордону з Білоруссю, могли б стати інструментом російської пропаганди.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що зміна способу транспортування військової техніки не є чимось незвичайним. Там пояснили, що військові мають відпрацьовувати різні варіанти перекидання сил, які можуть знадобитися в разі реальної загрози.

Що відомо про навчання Grand Eagle 26

Маневри Grand Eagle 26 проходять у Литві за участю приблизно 1800 німецьких військовослужбовців і понад 750 одиниць техніки.

Мета навчань – відпрацювати швидке перекидання підрозділів Бундесверу на східний фланг НАТО в разі загострення безпекової ситуації.

У Литві також проходять навчання Freedom Shield 26-II

Паралельно в країні тривають навчання Freedom Shield 26-II за участю 45-ї танкової бригади Бундесверу.

Загалом у двох маневрах беруть участь понад 6000 військових. За даними литовської армії, навчання розпочалися 6 листопада та триватимуть до 3 грудня.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина та Україна створюють ще одне спільне підприємство для виробництва наземних роботизованих комплексів ( НРК). Виробництво розгорнуть на території ФРН, а готову техніку постачатимуть українським військовим. Про створення нового підприємства оголосили у вівторок, 17 листопада, під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.