Німеччина стала найвідданішим союзником України: Мерц заявив про найбільшу вигоду від цього

Німеччина нині є найвідданішим союзником України, зокрема у сфері оборони. Берлін передає Києву сучасні системи озброєння, засоби ППО та багато іншого.

І співпраця між Німеччиною та Україною є двосторонньою, користь від неї отримують обидві держави. Про це на 9-му Німецько-українському економічному форумі в Берліні заявив прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц.

Що сказав Мерц

За словами глави німецького уряду, саме Німеччина сьогодні є "найвідданішим союзником" України, насамперед в обороні, про що сам Мерц, за його ж словами, говорить з "гордістю та впевненістю".

"Ми регулярно надаємо підтримку, постачаючи засоби протиповітряної оборони, дрони, сучасні системи озброєння, артилерію та боєприпаси. Крім того, ми підтримуємо цифрові централізовані послуги, такі як супутникові знімки, зв'язок, технічне обслуговування та сервіс", – перерахував політик.

Він наголосив, що дуже важливо розуміти: йдеться не про односторонні зусилля чи благодійність, а про співпрацю, що є вигідною для обох її учасників.

"Німецька галузь безпеки та оборони отримує величезну вигоду від німецько-української співпраці. Завдяки цій співпраці наш технологічний інноваційний потенціал у Німеччині зростає настільки, наскільки ми ще кілька років тому навіть уявити собі не могли... Те, що ми зараз інвестуємо в Україну, ми отримаємо назад багаторазово як дивіденди у вигляді стабільності, експортних можливостей, спільних проєктів та зростання", – наголосив Мерц.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Мерц заявив про продовження підтримки України. Німецький політик переконаний, що Росія не зможе виграти розпочату нею війну.

Також Мерц закликав Путіна укласти мир і скласти зброю.

Поштовхом для заклику стало ураження Кримського мосту, яке, переконаний німецький прем'єр, є свідченням слабкості РФ.