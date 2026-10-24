Німеччина планує створити космічні війська, щоб збивати ворожі супутники: що відомо про проєкт

У Німеччині створять космічні війська у складі Військово-повітряних сил. Поштовхом для такого рішення став черговий інцидент із наближенням російського супутника-шпигуна до західного розвідувального супутника.

У Німеччині усвідомлюють новітні загрози і готуються до стримування поза межами атмосфери. Про це пише німецький військовий портал hartpunkt.

Німеччина вирішила створити власні космічні сили

Космос, пише видання, стає все важливішим для цивільних та військових служб. І він все частіше розглядається як "оперативна арена для військових дій".

Днями стало відомо, що російський супутник-шпигун здійснив незвичний маневр: наблизився на відстань до кількох метрів до розвідувального супутника, що належить фінській компанії "Iceye". Ця компанія постачає дані, зокрема, й Міністерству оборони Німеччини.

"На цьому тлі Збройні сили Німеччини (Бундесвер) також усвідомлюють загрозу своїм космічним активам і готуються до стримування за межами атмосфери", – йдеться у публікації.

У ході панельної дискусії на 3-му Космічному симпозіумі Інституту Повітряних сил Німеччини (IDLw) та Міжнародної асоціації цивільної авіації (IABG) 21 жовтня командувач німецьких Повітряних сил, генерал-лейтенант Гольгер Нойманн наголосив: НАТО є оборонним альянсом, та "якщо на нас нападуть, ми завдамо удару у відповідь".

За словами Нойманна, Бундесвер зараз працює над розвитком наступальних можливостей у космосі. Це стосується впливу на всіх орбітах, включаючи геостаціонарні.

Командувач ПС Німеччини не виключає можливості кінетичних ефектів у космосі.

"Ми розглядаємо всі варіанти", – сказав Нойманн, додавши, що при оцінці цих ефектів також враховуються наземні станції та можливості передачі.

У своєму виступі Нойманн згадав проєкт GISMO (Німецький інспекторський супутник для багаторазових операцій) у зв'язку з наступальними можливостями.

"Повідомляється, що це не окремий супутник, а більш комплексний підхід з численними супутниками на різних орбітах. Стратегія космічної безпеки передбачає "розробку та використання високоманеврових, низькосигнальних дозорних супутників та космічних літаків/літальних апаратів для інспекції та ураження ворожих систем". За даними добре поінформованих джерел, у рамках GISMO паралельно проводяться дослідження та розробляються оперативні супутники для економії часу", – пише hartpunkt.

За словами Нойманна, GISMO – це "випробувальний стенд з обмеженими експлуатаційними можливостями, призначений для навчальних цілей". Він відмовився коментувати, чи є він частиною більш комплексної програми.

Попри це, припускає видання, Німецький аерокосмічний центр (DLR) близький до укладення контрактів на два аналогічні супутникові проекти під назвою "Меч" та "Щит", які не є частиною GISMO.

Того ж дня командувач ПС Німеччини оголосив про наміри створити власні космічні сили. Вони увійдуть до складу Люфтваффе, кількість особового складу буде "чотиризначною".

Як пояснив Нойманн під час панельної дискусії, семеро військовослужбовців Повітряних сил зараз проходять підготовку на операторів супутників як перший крок. Ці майбутні оператори дозорних супутників стануть частиною космічних сил, що зараз створюються.

Інший підрозділ нових сил буде відповідати за реалізацію так званого "Чутливого космічного запуску", йдеться про здатність швидко та гнучко запускати супутники в космос.

Німецькі збройні сили застосовують ще один новий підхід до транспортування супутників у космос: якщо раніше виробник супутника, як правило, також відповідав за його транспортування в космос, то Міністерство оборони тепер укладає резервні контракти з постачальниками послуг із запуску.

Як заявив генерал-майор Вольфганг Оль, заступник начальника відділу збройних сил Міністерства оборони, під час панельної дискусії, Бундесвер зараз укладає контракти з компаніями, які гарантують "потужність космічних запусків".

"Цим постачальникам зараз платять, хоча ще незрозуміло, яке корисне навантаження буде відправлено в космос. Ця процедура є безпрецедентною в умовах Федерального бюджетного кодексу та вкрай незвичною. "Але всі визнали вимоги часу, і всі беруть участь", – сказав Оль", – зазначено у матеріалі.

Хоча Європа вважається потужною у сфері супутникового зв'язку, континент, і зокрема Німеччина, мають величезні обмеження у пропускній здатності до запуску. Тому забезпечення слотів для запуску вважається вирішальним для можливості створення супутникових угруповань взагалі.

За словами Оля, у майбутньому Збройним силам Німеччини знадобляться як малі пускові установки, так і важкі ракети. До останніх він відносить SpaceX, Blue Origin та Ariane. Крім того, Німеччина веде переговори на урядовому рівні зі своїми норвезькими партнерами щодо перетворення космопорту Андейя на півночі країни на військовий стартовий майданчик.

Оль запевнив, що значного прогресу також досягнуто у справі, ймовірно, найбільшого наразі космічного проекту Збройних сил Німеччини – супутникового сузір'я SATCOM Bw Stage 4. Він заявив, що рішення щодо проекту має бути ухвалене у листопаді, а контракт планують підписати на початку наступного року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині від початку року зафіксували понад тисячу підозрілих дронів і понад сотню спроб диверсій.

Тим часом ку ГУР попередили, що Росія готує нові операції для дестабілізації Європи.