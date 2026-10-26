Німеччина планує придбати українські ракети "Барс": в FT розкрили подробиці

Німеччина готується придбати українські крилаті ракети "Барс" для потреб власних збройних сил. Спочатку Бундесвер отримає невелику партію для випробувань, а в разі успішних результатів Берлін може замовити кілька сотень таких боєприпасів.

Про це повідомляє Financial Times. Німецька влада очікує завершити переговори щодо початкової закупівлі найближчими тижнями, щоб військові змогли розпочати технічні випробування на початку 2027 року.

Що відомо про українську ракету "Барс"

"Барс" – це українська крилата ракета з реактивним двигуном, дальність польоту якої залежно від модифікації може сягати 1000 км. Вона здатна нести бойову частину масою до 105 кг. В Україні цей засіб ураження іноді називають ракето-дроном, тоді як у Німеччині його розглядають як недорогу крилату ракету.

За словами старшого дослідника Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіана Гоффмана, "Барс" став одним із наймасованіших українських недорогих крилатих боєприпасів. Він наголосив, що значний досвід застосування цієї ракети дає змогу оцінювати її характеристики та ефективність.

Президент України Володимир Зеленський раніше називав "Барс" серед засобів, які використовують для ударів по російських військових базах та енергетичних об'єктах.

Крилата ракета "Барс". Ілюстративне фото. Джерело: Defense Express

Ракети виробляють і в Німеччині

За даними FT, останніми місяцями "Барс" також виготовляють у Німеччині в межах українсько-німецького спільного підприємства. Його створили у рамках ініціативи Build with Ukraine, яку Зеленський представив торік. Вона передбачає виробництво українського озброєння за кордоном, щоб збільшити обсяги випуску та зменшити ризики російських ударів по виробничих потужностях.

Першу партію ракет "Барс", виготовлених у Німеччині коштом німецької сторони, передали Україні в жовтні. Тепер спільне виробництво має виробляти їх і для німецької армії. Якщо угоду буде реалізовано, це стане першою відомою закупівлею Бундесвером наступальної зброї української розробки для власних потреб.

Чому Німеччина зацікавилася українськими ракетами

Плани щодо "Барса" є частиною ширшої стратегії Берліна з нарощування запасів далекобійного озброєння. На тлі повномасштабної війни Росії проти України та невизначеності щодо майбутніх гарантій безпеки з боку США Німеччина планує масштабне переозброєння.

Берлін уже домовився про початкову закупівлю американських ракет Tomahawk, однак вони коштують дорого, а через обмежені виробничі потужності їхні поставки можуть розпочатися лише у 2030-х роках. Тому німецькі посадовці паралельно шукають дешевші системи, які можна виробляти у великих кількостях.

Окрім українського "Барса", Німеччина планує закупити невелику партію крилатих ракет Anthem, розроблених американським стартапом Covenant, для випробувань. За даними FT, вартість Anthem становить приблизно десяту частину ціни Tomahawk, яка оцінюється в $4–6 млн за одиницю. "Барс", за словами джерела видання, коштує ще дешевше.

Начальник сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг раніше заявляв, що такі системи доповнюватимуть дорожчі крилаті ракети. За його словами, вони дадуть змогу завдавати масованих ударів по цілях на відстані приблизно 1500 км і перевантажувати російську протиповітряну оборону, тоді як дорожче озброєння використовуватимуть проти стратегічно важливих об'єктів.

Німеччина також стала найбільшим постачальником військової допомоги Україні після скорочення американської підтримки за президента Дональда Трампа. Водночас інтерес до українських оборонних розробок виявляють й інші країни НАТО, які розглядають можливість закупівлі безпілотників та іншого озброєння українського виробництва.

Нагадаємо, Німеччина розглядала можливість закупівлі українських далекобійних ракет "Барс" і "Фламінго" для посилення власної оборони та стримування Росії. Берлін шукав відносно недорогі ракети, які можна було б швидко поставити на озброєння та закуповувати у великих кількостях.

Як писав OBOZ.UA, Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво реактивних далекобійних дронів BARS. На першому етапі проєкт фінансуватиме німецька сторона, а виготовлене озброєння передаватимуть Силам оборони України.