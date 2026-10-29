Німеччина і Японія вивчають можливості спільного створення бойових літаків: що відомо

Німеччина та Японія домовилися поглибити співпрацю у сфері безпеки й оборонної промисловості. Зокрема, Берлін і Токіо вивчатимуть можливості взаємодії у створенні бойових літаків.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі в Токіо у середу, 28 жовтня. Його цитує "Укрінформ".

"Ми також посилимо нашу співпрацю у сфері озброєнь, наприклад, шляхом спільних розробок для інноваційної оборони майбутнього. У цьому контексті ми хочемо також з'ясувати, чи можлива співпраця у створенні бойових літаків. Відповідне доручення щодо вивчення цього питання вже підготовлено", – заявив Мерц.

Говорячи про поглиблення співпраці у сфері безпеки й оборони, канцлер нагадав, що лише цього місяця понад 100 німецьких військовослужбовців беруть участь у навчаннях Keen Sword у Тихоокеанському регіоні. Це сприяє зміцненню довіри та оперативної сумісності збройних сил двох держав.

Прем'єр-міністерка Японії Такаїчі підтвердила намір розширювати оборонно-промислове партнерство.

"Ми вивчимо можливості та рамкові умови, які сприятимуть поглибленню співпраці між збройними силами обох країн. Крім того, ми сприятимемо співпраці в оборонній промисловості, де сильні сторони обох держав можуть взаємно доповнювати одна одну", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина готується придбати українські крилаті ракети "Барс" для потреб власних збройних сил. Спочатку Бундесвер отримає невелику партію для випробувань, а в разі успішних результатів Берлін може замовити кілька сотень таких боєприпасів.