Німеччина готує елітний спецназ до війни з Росією: у Bild розкрили подробиці

Сили спеціального призначення ФРН кардинально змінюють концепцію бойової підготовки. Після десятиліть проведення короткострокових антитерористичних і рятувальних операцій, зокрема в Афганістані, німецький спецназ переорієнтовується на протистояння регулярним військам Росії.

Рішення переключити увагу на РФ спричинило зміну всієї тактики застосування елітних сил. Про це повідомляє видання BILD.

Новий противник і зміна характеру операцій

Командувач Сил спеціального призначення ФРН Андреас Кюне прямо заявив, що підрозділ переключив увагу на конкретного противника – Росію. Раніше операції планувалися в середньому на три дні з подальшим поверненням до табору, однак потенційна війна з РФ виключає такі умови.

Бійцям доведеться виконувати завдання в польових умовах значно довше – потенційно невизначений час. Спецпризначенців готують до дій проти ворога, оснащеного важкою бронетехнікою, артилерією, засобами РЕБ і безпілотниками. Окрему увагу приділяють операціям в умовах екстремально низьких температур на східному фланзі НАТО.

Завдання на випадок прямого конфлікту

У разі повномасштабного зіткнення бійці мають першими прибути в зону бойових дій ще до розгортання основних сил Бундесверу.

"Якщо 45-та танкова бригада запустить двигуни в Литві у разі реальної надзвичайної ситуації, ми хочемо вже виконати свою роботу. Протягом чотирьох годин ми будемо літаком у Штутгарті, маючи при собі все необхідне", – зазначив генерал Кюне.

За його словами, навчання в країнах Балтії покликані продемонструвати Кремлю реальні можливості німецького спецназу і підвищити для Росії ціну можливої агресії.

Жорсткий відбір та інфраструктура

Підготовка спецпризначенців відбувається в умовах суворої секретності. Особисті дані, імена та місії бійців суворо засекречені. Через колосальні фізичні та психологічні навантаження відбір проходять лише близько 15% кандидатів.

Із 1500 співробітників безпосередню участь у спецопераціях бере лише третина, решта – адміністрація та логістика. Наразі штат підрозділів укомплектований на 70–80%. Нестачу кадрів розраховують компенсувати завдяки новій системі призову.

У Кальве бійці витрачають на стрільбищах до 500 тис. набоїв на рік. Інфраструктура включає комплекс бойових мистецтв, басейни, крижані ванни та спортивний центр олімпійського рівня.

Подолання внутрішньої кризи

Поворот до зовнішньої загрози відбувається на тлі реформування самого підрозділу. У 2020 році одну з рот розформували через правий екстремізм, незаконні скандали зі зберіганням зброї та боєприпасів, а також прояви нацистської символіки.

Кюне наголосив, що епоха замовчування порушень минула. Випадки внутрішніх проступків стали вкрай рідкісними, а будь-які нові інциденти жорстко припинятимуть без жодної поблажливості.

Нагадаємо, Велика Британія та її партнери мають тимчасове вікно трохи більше ніж у 1000 днів для зміцнення обороноздатності. За оцінками британського оборонного відомства, до 2030 року військовий потенціал та економічні ресурси потенційних противників можуть досягти рівня, який дасть їм змогу здійснити напад.

Як розповідав OBOZ.UA, нещодавно стало відомо, що Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни. Масштабні навчання мають відбутися в листопаді на території Польщі.