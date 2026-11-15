"Неявна відмова від вимог РФ": в ISW вказали на важливий нюанс у поведінці США

Сполучені Штати Америки вперше запропонували Україні вступ до НАТО в обмін на виведення військ з Донбасу. При цьому Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна ніколи не долучилася до цього та будь-якого іншого оборонного альянсу.

Тож пропозиція США може бути потрактована як "неявна відмова" Вашингтона від вимог РФ щодо "нерозширення НАТО" і переформатування системи безпеки у Європі. Принаймні, так її пояснюють в Інституті вивчення війни (ISW).

Пропозиція Вашингтона Києву свідчить про можливу зміну позиції США

Під час зустрічі з представниками медіа 14 листопада президент України Володимир Зеленський розповів: в Абу-Дабі американська делегація вперше запропонувала Україні членство в НАТО в обмін на виведення українських військ з Донбасу.

Він заявив, що у разі підтвердження США і НАТО цієї пропозиції українці зможуть висловитися щодо неї на референдумі.

В ISW таку пропозицію вважають свідченням незгоди Вашингтона з однією з ключових вимог Москви.

"Кремль давно відкидає перспективу членства України в НАТО, вимагаючи, щоб післявоєнна Україна відмовилася від своїх конституційних прагнень вступити до альянсу та прийняла нейтральний статус... Пропозиції США щодо можливого членства України в НАТО є неявною відмовою від вимог Росії зупинити розширення НАТО та реформувати архітектуру європейської безпеки", – підкреслили аналітики.

Москва розширює свої вимоги

Москва ж не лише залишається вірною своїм початковим ультиматумам 2021 року, висунутим Сполученим Штатам та НАТО, але й, як повідомляється, розширює свої вимоги з метою повністю демонтувати архітектуру безпеки в Європі після Холодної війни.

13 листопада газета The New York Times повідомила, що отримала копію "неофіційного документа" з вимогами, які російська делегація привезла на переговори в Абу-Дабі як свою початкову переговорну позицію.

Німецьке видання BILD аналогічно повідомило 13 листопада, що російські посередники представили європейським представникам в Абу-Дабі низку неофіційних вимог, пов’язаних з Україною, Європою та НАТО, і деякі з російських вимог зі статті The New York Times з ними збігаються.

У російському неофіційному документі повторювалися багато вимог Росії до Сполучених Штатів та НАТО від 2021 року щодо виведення військ та військових баз з держав, що долучилися до альянсу після 1997 року, припинення розширення блоку та утримання від будь-якої військової діяльності у Східній Європі.

У неофіційному документі також повторювалися вимоги Кремля до НАТО утриматися від будь-якої військової діяльності в Україні та того, щоб Захід не надавав Україні жодної зброї чи військової техніки.

"Партнери України обговорюють розгортання іноземних військ та посилення українських збройних сил як частину гарантій безпеки для повоєнної України, а російські вимоги в неофіційному документі є частиною давньої відмови Москви від будь-яких суттєвих гарантій безпеки для України", – нагадали в ISW.

Водночас згаданий неофіційний документ містив і нові вимоги Росії, яких в ультиматумі НТО від грудня 2021 року не було.

Зокрема, Москва вимагає від Франції та Великої Британії утриматися від використання своєї ядерної зброї для захисту інших європейських держав.

У документі також зазначається, що Кремль схвалить членство України в ЄС, але не дозволить Києву брати участь у спільній оборонній політиці блоку.

"Ці нові вимоги, ймовірно, є відповіддю на зусилля США, спрямовані на те, щоб Європа взяла на себе більше власних оборонних вимог, та на обговорення розширення французької ядерної парасольки на східні держави НАТО", – йдеться у матеріалі.

Путін марить знищенням НАТО та пануванням Росії у Європі і не тільки

Аналітики не сумніваються: російський диктатор Володимир Путін відданий своїй початковій військовій меті – знищити НАТО, щоб відновити контроль Росії над її уявною сферою впливу в Європі та за її межами.

Так, причетні до переговорів в Абу-Дабі джерела The New York Times стверджували: російські чиновники там чітко дали зрозуміти, що Москва розглядає розкол часів Холодної війни між НАТО та Варшавським договором на чолі з СРСР як модель майбутнього Європи, стверджуючи, що американська та радянська сфери впливу та чіткі двосторонні домовленості після Другої світової війни зменшили ризик конфлікту.

"Повідомляється, що в російському неофіційному документі міститься заклик до держав НАТО утримуватися від будь-якої військової діяльності не лише у Східній Європі, але й на Південному Кавказі та в Центральній Азії, що по суті запобігає будь-якій діяльності Заходу в колишніх радянських державах. ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не тому, що вважав, що НАТО загрожує Росії, а радше тому, що хотів відновити контроль над колишніми радянськими державами та відновити статус Росії як великої держави", – резюмували в ISW.

Як писав OBOZ.UA, Росія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року, тож в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинах.