Невдалий теракт у Лейпцигу викрив серію диверсій ГРУ по всій Європі: в Politico розкрили подробиці

Невдалий вибух у Лейпцигу допоміг слідчим отримати докази, які можуть пов’язувати інцидент із ширшою кампанією російських диверсій у Європі. 4 серпня безпілотник зачепив крило українського літака в аеропорту Лейпцига та впав на злітну смугу, однак прикріплений до нього вибуховий пристрій не здетонував.

Виявлена бомба виявилася схожою на пристрої, які раніше знаходили у схованках у Литві. За словами німецьких та європейських чиновників, ці та інші випадки можуть бути частиною ширшої кампанії, яку пов’язують із російською військовою розвідкою ГРУ, про це повідомляє Politico

Схожі вибухові пристрої знайшли в Литві

Під безпілотником у Лейпцигу була прикріплена бляшанка з вибухівкою, запечатана металевою пластиною із сімома круглими заглибленнями. Саморобний пристрій залишився цілим, що дозволило слідчим його дослідити.

Подібні бомби раніше знаходили в Литві. У серпні 2024 року на цвинтарі в Каунасі правоохоронці виявили дві бляшанки, які зовні були позначені як ємності з кукурудзою. Експертиза встановила, що в кожній містилося 968 грамів вибухової речовини.

У січні та червні 2025 року в різних місцях Литви знайшли ще кілька таких бляшанок. Чотири з них мали металеві пластини з круглими заглибленнями, які, за версією слідства, призначалися для використання як снаряди під час вибуху. Експерти вважають, що пластини могли бути виготовлені на одному верстаті.

Водночас самої схожості недостатньо, щоб стверджувати, що пристрої належали до однієї операції. Двоє західних співробітників служб безпеки заявили, що ці дані узгоджуються з іншими доказами – маршрутами доставки, даними про поїздки та розвідувальними звітами.

Слід веде до ГРУ

За словами трьох високопоставлених німецьких та європейських чиновників, за ширшою кампанією диверсій може стояти російська військова розвідка ГРУ. Вони пов’язують її з підрозділом 29155, який фігурував у розслідуваннях щодо операцій із дестабілізації в Європі.

Одним із ключових підозрюваних у справі про Лейпциг є громадянин Латвії та Росії Олег Левушкін. Німецькі слідчі вважають його пов’язаним із ГРУ фахівцем із логістики.

За даними слідства, наприкінці липня Левушкін прибув через Туреччину до Берліна, 27 липня орендував автомобіль, а 31 липня його машину зафіксували неподалік аеропорту Лейпцига. Слідчі припускають, що він проводив розвідку перед спробою атаки.

Вибухівка, за версією німецьких слідчих, могла потрапити до Німеччини через Болгарію та Сербію у відсіках великовантажних автомобілів.

Левушкіна також пов’язують із полковником ГРУ Денисом Смоляніновим. У литовському розвідувальному звіті його називають керівником українського відділу ГРУ, який спеціалізується на психологічних операціях і пов’язаний із диверсійними кампаніями в Європі.

У литовському досьє підрозділ 29155 також пов’язують із вибухами на складах боєприпасів у Болгарії та Чехії, отруєнням Сергія Скрипаля у Великій Британії, а також низкою підпалів у Європі.

У Європі очікують нових атак

Німецькі чиновники заявляють, що очікують подальших "гібридних" операцій, метою яких може бути зрив військової підтримки України та підвищення політичної ціни допомоги Києву.

Європейські органи безпеки прогнозують збільшення кількості подібних операцій у найближчі місяці. Потенційними цілями можуть стати оборонні підприємства, об’єкти критичної інфраструктури та люди, які підтримують Україну.

Водночас Росія заперечує свою причетність до диверсій. У посольстві РФ у Берліні назвали твердження про можливу причетність Росії до інциденту в Лейпцигу та інших диверсій "безпідставними".

Колишній голова австрійської внутрішньої розвідки Омар Хайджаві-Пірхнер заявив, що Кремль розглядає відносини з Європою як "системний конфлікт" і очікує збільшення кількості безпілотних вторгнень та гібридних атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, Берлін звинуватив Москву у спробі влаштувати вибух в аеропорту Лейпцига на початку вересня та оголосив про нові санкції проти Росії. Москва звинувачення відкинула і пригрозила "відповіддю".

Згодом стало відомо, що слідство встановило особи підозрюваних у диверсії, ними виявилися росіянин та білорус. А " федеральний канцлер Фрідріх Мерц заявив, що атаку на аеропорт Лейпцига місяцями готували в Росії.

Газета Bild у серпні повідомила, що у ході розслідування атаки на аеропорт було знайдено докази зв'язку цього злочину з підпалом логістичного центру DHL у Лейпцигу 20 липня 2024 року. Нині перевіряється зв'язок інциденту зі спробами диверсій у Польщі та Сербії.