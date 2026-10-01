Нетаньягу зустрівся з пасажиром, який допоміг зупинити нападника на борту Flydubai: очевидці розповіли, що відбувалось на борту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрівся з пасажиром Янівом Хаюном, який проявив героїзм під час спроби викрадення літака авіакомпанії Flydubai. Інцидент стався вранці 30 вересня в повітряному просторі Саудівської Аравії на рейсі, що прямував із Дубая до Тель-Авіва.

Глава ізраїльського уряду обійняв чоловіка в закривавленому футболці, назвавши його левом і справжнім героєм. Відповідне відео Нетаньяху опублікував у соцмережі Х.

Напад у кабіні та різке падіння

За даними ізраїльських служб безпеки, інцидент розслідується як спроба теракту, аналогічного атакам 11 вересня 2001 року. Однією з основних версій вважається намір зловмисника скерувати літак на висотну будівлю в Тель-Авіві.

Драматичні події розпочалися приблизно через дві з половиною години після вильоту. Другому пілотові, імовірно громадянину Оману, вдалося завдати капітану повітряного судна – громадянину Індії Сміту Маччару – кілька поранень складаним ножем. Після цього зловмисник спробував вивести з ладу системи керування.

Під час боротьби за штурвал літак різко пішов у піке, втративши близько 4,5 тисяч метрів висоти всього за 37 секунд. Пасажири розповіли, що літак буквально падав, у салоні почалася паніка. Екіпаж подав сигнал тривоги про незаконне втручання, після чого Ізраїль підняв у повітря винищувачі.

Ізраїль заявив про спробу теракту Джерело: The Telegraph

Як пасажири врятували рейс

Пораненому капітану вдалося відчинити двері кабіни та покликати на допомогу. На шум відгукнувся ізраїльтянин Янів Хаюн.

"Коли я увійшов, я побачив терориста за штурвалом, між двома сидіннями. Пілотів на своїх місцях не було. Я схопив терориста, застосував до нього захват і насамперед витягнув його назовні", – розповів чоловік.

Покликавши інших пасажирів, щоб утримати нападника, Хаюн повернувся до кабіни, щоб стабілізувати літак, що падав, і взяти штурвал у свої руки.

Пізніше керування перейняли двоє інших пілотів, які перебували на борту як пасажири. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту міста Табук у Саудівській Аравії.

Капітан Сміт Маччхар і нападник-другий пілот були доставлені до медиків. Стан індійського пілота оцінюється як стабільний, операція йому не знадобилася.

Пілот отримав ножові поранення Джерело: The Telegraph

Хто ще допомагав рятувати людей

Як пише російський політик Денис Шендерович, Янів Хаюн був не єдиним пасажиром, який допомагав запобігти катастрофі. Асаф Раджуан, страховий агент, разом з іншими людьми утримував нападника, не даючи йому знову потрапити до кабіни пілотів.

До знешкодження чоловіка долучився і Цвіка Манес – генеральний директор андеррайтингової компанії Barak Leumi. Він допоміг зв'язати нападника, причому для цього використали дроти від навушників.

Стоматолог Шота Мусаєв спочатку також допомагав утримувати нападника, а після його знешкодження переключився на допомогу тяжко пораненому капітану. Медсестра разом із лікарем також надавала допомогу пілоту, однак її ім'я наразі публічно не називають.

До порятунку людей долучилися й бортпровідники, які допомогли пасажирам потрапити до кабіни. Загалом на борту перебували 174 людини, яким вдалося уникнути можливої катастрофи завдяки діям пасажирів та членів екіпажу.

Мотиви та реакція влади

Нападника затримали саудівська влада, і зараз його допитують. Ізраїльські служби з'ясовують, яким чином громадянин Оману отримав дозвіл на керування рейсом, що прямував до Тель-Авіва, з огляду на відсутність дипломатичних відносин між країнами та суворий контроль за іноземними екіпажами.

Ізраїльські чиновники жорстко відреагували на інцидент. Міністр оборони Ісраель Кац назвав те, що сталося , "спробою джихадистської атаки", підкресливши, що катастрофу запобіг героїзм пасажирів. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та міністр фінансів Бецалель Смотрич заявили, що інцидент підтверджує необхідність продовження безкомпромісних військових дій регіонального масштабу.

У свою чергу авіакомпанія Flydubai закликала утриматися від передчасних висновків до завершення офіційного розслідування.

Літак вдалося посадити в Саудівській Аравії Джерело: The Telegraph

Як повідомляв OBOZ.UA, пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, передав код, який вказував на викрадення. Літак знизився до підозрілої висоти та змінив курс у бік Саудівської Аравії. Зрештою інформація про викрадення літака не підтвердилася, а причиною інциденту стала абсурдна ситуація – бійка пілотів.