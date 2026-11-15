Нетаньягу пригрозив усунути загрозу з боку Ірану "раз і назавжди"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про необхідність остаточно усунути загрозу з боку Ірану. Він стверджує, що Тегеран знову намагається відновити ядерну програму, і попередив про небезпеку можливого застосування ядерної зброї проти Ізраїлю.

Про це повідомило CBS News. Таку заяву ізраїльський прем'єр зробив у суботу, 14 листопада, під час виступу, присвяченого формуванню нового уряду, після зустрічі з лідером опозиції Гаді Айзенкотом.

Нетаньягу заявив про загрозу з боку ядерної програми Ірану

За словами глави ізраїльського уряду, іранський режим, який прагне знищити Ізраїль, знову працює над відновленням своєї ядерної програми. Він підкреслив, що цей кривавий режим, який не вагався вбивати тисячі власних громадян, так само не вагатиметься застосувати ядерну зброю проти Ізраїлю, щойно йому вдасться відновити збагачення урану та прискорити розробку ядерного озброєння.

"Ми повинні раз і назавжди усунути цю екзистенційну загрозу, що нависла над нами", – заявив Нетаньягу, маючи на увазі Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Джерело: Facebook Беньяміна Нетаньягу

Нетаньягу висловився про формування нового уряду

Як зазначається, зустріч із Гаді Айзенкотом, яка відбулася в четвер, лише посилила переконання прем'єра в необхідності створення уряду національної єдності.

За результатами минуломісячних парламентських виборів, партія Нетаньягу "Лікуд" разом із союзниками отримала 53 місця в Кнесеті. Політична сила Айзенкота "Яшар" та її союзники здобули 48 мандатів, а арабська коаліція – 19. Для формування уряду необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата.

Нетаньягу висловив занепокоєння через можливість того, що Айзенкот об'єднається з арабською коаліцією для створення уряду, який він назвав "крихким і небезпечним". Ізраїльський прем'єр назвав представників арабських партій "прихильниками тероризму", а раніше також звинуватив їх у тому, що вони "вкрали вибори". Він заявив, що вузький уряд або коаліція, яка залежить від їхньої підтримки, не зможе досягти поставленої мети.

Водночас Нетаньягу переконаний, що уряд національної єдності зможе усунути загрозу з боку Ірану та забезпечити безпеку Ізраїлю на багато років.

Нагадаємо, на тлі напруженості навколо іранської ядерної програми США та Ізраїль розглядають можливість відновлення військових ударів по Тегерану. Відповідні плани передбачають нову спільну операцію проти Ірану.

Як писав OBOZ.UA, після війни зі США та Ізраїлем в Ірані посилилися заклики до створення власної ядерної зброї. Прихильники такого кроку вважають його необхідним для захисту країни від можливих нових атак.