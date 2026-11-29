Нетаньягу погодився поступитися посадою прем'єра Ізраїлю: Айзенкот відкинув угоду

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував своєму супернику, лідеру центристської партії "Яшар" Гаді Айзенкоту сформувати так званий уряд єдності та "розділити" посаду прем'єра на ротаційній основі. У неділю, 29 листопада, політики провели перемовини, але досягти угоди не вдалося.

За даними Times of Israel, розмова тривала близько двох годин і завершилася без прогресу й без запланованих подальших зустрічей. Видання має інформацію про те, що Айзенкот начебто спробує сформувати новий уряд меншості – без участі Нетаньягу.

Що саме пропонував Нетаньягу

Давній ізраїльський лідер, який очолював країну загалом 19 років, хотів, щоб він та Айзенкот були прем'єр-міністрами по черзі, причому Нетаньягу заявляв про готовність поступитися першим терміном на користь свого опонента. Bloomberg назвав це "крайніми заходами, щоб уникнути виключення з наступної коаліції".

На своїй сторінці в X (Twitter) у суботу Нетаньягу зазначав, що його партія "Лікуд" є найбільшою в країні й випереджає "Яшар" Айзенкота зі значним відривом у чверть мільйона виборців.

"Цілком зрозуміло, що саме я мав би очолити уряд національної єдності або, принаймні, обійняти посаду прем'єр-міністра першим у межах ротації.

Але, з огляду на масштаб екзистенційної загрози – а також ризик формування уряду, неспроможного їй протистояти, – мій обов'язок як лідера вимагає від мене відсунути на другий план усе інше. Це стосується і принципу "найбільшої партії". Тому я готовий погодитися, щоб Гаді Айзенкот став прем'єр-міністром першим, тоді як я виконуватиму обов'язки змінного прем'єра на початковому етапі", – пропонував політик.

Він говорив, що робить крок на зустріч, а тому розраховує на "справжні, щирі й інтенсивні переговори, що ґрунтуватимуться на взаємній готовності до компромісів і поступок" задля створення уряду національної єдності.

Айзенкот відреагував на пропозицію, заявивши, що готовий перевірити її серйозність. Він запросив чинного в.о. прем'єра розпочати прискорені переговори.

"Якщо "Лікуд" дійсно готовий до справжньої єдності, я готовий перевірити його серйозність протягом наступних 24 годин", – відповів політик. Він додав, що Нетаньягу ще 22 листопада отримав детальну пропозицію щодо суттєвих, і "Яшар" досі чекав на відповідь.

Ізраїльські медіа повідомляли, що бажання Нетаньягу зайняти крісло заступника очільника уряду зіткнеться зі значним опором. Усі лідери опозиції (окрім Нафталі Беннета, голови партії "Беяхад"), рішуче виступають проти роботи в уряді разом із Нетаньягу.

Також суперечливою називали вимогу в.о. прем'єра залишатися на цій посаді на невизначений термін до набрання чинності угоди, щоб контролювати потенційну нову військову операцію проти Ірану. Айзенкот нібито категорично відхилив цей пункт.

Нетаньягу й Айзенкот не змогли домовилися

Зустріч у неділю не дала результату. Які саме розбіжності лідерам не вдалося подолати, не повідомляється.

Журналісти стверджують, що представники партії Нетаньягу "Лікуд" звинуватили Айзенкота в тому, що він "не зацікавлений в уряді єдності". Також вони застерегли інші політсили від приєднання до коаліції з "Яшаром".

На офіційному рівні політики з обох блоків заявили, що "намагаються подолати першопричини розбіжностей" між ними.

За непідтвердженими повідомленнями, Айзенкот тепер схиляється до варіанту формування уряду меншості.

Пояснимо: на парламентських виборах до Кнесету 27 жовтня 2026 року жоден з основних політичних таборів не здобув необхідної більшості у 61 мандат зі 120:

блок Нетаньягу ("Лікуд", ультраправі та релігійні партії) виборов 53 місця;

місця; опозиційний "Блок змін" на чолі з Айзенкотом здобув 48 мандатів (ідеться про політичні сили "Яшар", "Беяхад", "Демократи", "Наш дім Ізраїль");

мандатів (ідеться про політичні сили "Яшар", "Беяхад", "Демократи", "Наш дім Ізраїль"); арабські партії ("Раам" та "Об'єднаний список") отримали рекордні 19 депутатських крісел.

Щоб створити коаліцію без Нетаньягу, Айзенкоту доведеться шукати компромісів з арабськими або ультраортодоксальними партіями.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Біньямін Нетаньягу заявив про необхідність остаточно усунути загрозу з боку Ірану. Він запевнив, що Тегеран знову намагається відновити ядерну програму, і попередив про небезпеку можливого застосування ЯЗ проти Ізраїлю.