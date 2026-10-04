Не війна проти НАТО: Купер назвав країну, якій Путін може спробувати "щось зробити"

Попри численні попередження та дані розвідки, Росія навряд чи найближчим часом наважиться на пряме вторгнення в одну з країн НАТО. Проте Москва може спробувати вчинити "певні дії" у Молдові.

Крім того, навіть без прямого військового вторгнення РФ уже веде "гібридну війну" в Європі. Про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV розповів військовий історик і авіаційний аналітик Том Купер.

Російська військова загроза

За його словами, у Росії є інші способи підривати стабільність країн НАТО та створювати проблеми. Йдеться про "гібридну та приховану війну", диверсії, вербування третіх осіб, які виконують брудну роботу.

"Я скептично ставлюся до того, що Росія має намір вторгнутися на територію НАТО. Можливо, вона спробує щось зробити в Молдові, але напад на одну з країн НАТО видається мені сумнівним", — заявив історик

За словами Купера, якщо говорити саме про здатність Росії вести звичайну війну, її ресурсів для більш масштабного протистояння з НАТО недостатньо.

"З іншого боку, якщо говорити про здатність вести звичайну війну, то ресурсів у Росії залишилося небагато. Так, вона має велику кількість військ, великі запаси боєприпасів калібру 7,62 або 5,56 міліметра. Але для більш масштабної війни з НАТО їй не вистачає і військ, і техніки, і артилерії", – підкреслив військовий історик.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW заявили, що заяви Путіна про ситуацію на фронті вже схожі на галюцинації. Так аналітики відреагували на останні твердження російського диктатора про "успіхи" армії РФ на фронті та, зокрема, про нібито захоплення нею у вересні 1,3 тис. кв. км української території.