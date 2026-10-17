"Не маємо підривати власну оборону": у Греції виправдались, чому не передадуть Україні ракети Patriot

Так, Греція робитиме все можливе для підтримки України. І ні, греки не віддадуть українцям ракети-перехоплювачі РАС-2 для систем Patriot, навіть незважаючи на завершення терміну їх експлуатації.

Тобто Греція готова допомагати Україні, але "не на шкоду власній обороні". Саме так прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував можливість передачі Києву ракет РАС-2 з запасів країни.

"Ви знаєте, що ми підтримали Україну, надавши значні засоби протиповітряної оборони з наших запасів. Водночас хочу бути цілком відвертим: ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну, не підриваючи при цьому обороноздатності Греції. Ми також перебуваємо в чутливому з погляду безпеки регіоні, маємо й інші зобов’язання. Але ми стоїмо на боці України й завжди намагаємося зробити все можливе", – цитує Радіо Свобода коментар Міцотакіса на відповідне питання передачі ракет РАС-2.

Справа у тому, що раніше Київ звертався до Афін із запитом на передачу до 200 ракет PAC-2. Українська сторона припускала, що після 23 років перебування на озброєнні грецьких ВПС принаймні у частини цих ракет завершився термін експлуатації – саме на ці ракети і розраховували українці.

Проте ані Греція, ані Іспанія, яка також має запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, термін придатності яких незабаром спливає, попри потребу України в додаткових боєприпасах для захисту від російських атак, не погодилися передати такі ракети Києву.

Україна отримує 95% ракет для Patriot через програму під керівництвом НАТО, у межах якої європейські країни фінансують закупівлю перехоплювачів безпосередньо у США. Однак війна в Ірані спричинила глобальний дефіцит цих боєприпасів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot. У виданні WSJ розкрили, як це вдалося.