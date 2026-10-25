Найнепередбачуваніші за роки: в Сербії стартували дострокові вибори

У неділю, 25 жовтня, у Сербії відбуваються дострокові парламентські вибори, які можуть стати найнепередбачуванішими за останні 14 років. Головне протистояння розгортається між Сербською прогресивною партією популістського лідера Олександра Вучича та студентським рухом, який майже два роки очолює протести проти влади.

Результати виборів можуть визначити майбутнє політичної системи країни, яка перебуває під домінуванням Вучича та його партії понад десять років. Про це пише Euronews та France24.

Як відбуваються дострокові вибори в Сербії

Серби обирають 250 депутатів Національних зборів. Право голосу мають понад 6,45 мільйона громадян, а загалом у виборах беруть участь 18 виборчих списків, до яких увійшли 2418 кандидатів.

Дострокові вибори призначили після того, як 9 вересня президент Олександр Вучич розпустив парламент за пропозицією уряду. Водночас політичні причини голосування значно глибші за конституційну процедуру.

За оцінками, основні претенденти йдуть практично врівень, а опитування громадської думки дають різні результати. Очікується висока явка, яка може вплинути на шанси невеликих партій подолати виборчий поріг у 3%.

Чому протести в Сербії тривають майже два роки

Політична криза загострилася після трагедії 1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі в Нові-Саді. Тоді обвалився бетонний навіс, унаслідок чого загинули 16 людей.

Спочатку студенти вимагали притягнути винних до відповідальності та оприлюднити документи, пов’язані з реконструкцією вокзалу. Згодом протести переросли в ширший рух проти корупції, безвідповідальності влади та політичного впливу на державні інституції.

У 2025 році студенти організовували масові акції, блокади університетів, установ і доріг, а також мітинги по всій країні. Рух поступово вийшов за межі студентських вимог і став одним із найсерйозніших викликів правлінню Вучича за 14 років.

У травні 2025 року протестувальники закликали провести дострокові парламентські вибори, а у 2026 році вирішили взяти в них участь із власним виборчим списком.

Гнів протестувальників пов’язаний також із поширеними звинуваченнями в корупції та кумівстві. Вони стверджують, що хабарництво й недбалість під час ремонтних робіт на вокзалі призвели до трагедії.

Хто протистоїть Вучичу на виборах

Найбільший політичний блок сформувався навколо Сербської прогресивної партії, яка бере участь у виборах зі списком "Олександр Вучич – Єдина Сербія".

Хоча Вучич більше не обіймає посаду президента, він залишається центральною фігурою кампанії. Наприкінці вересня він подав у відставку, щоб очолити виборчу кампанію партії та балотуватися на посаду прем’єр-міністра. Якщо його політична сила здобуде більшість, він зможе повернутися на посаду глави уряду, яку обіймав до президентства.

У виборах також беруть участь:

список "Івіца Дачич – Фактор стабільності", який об’єднує Соціалістичну партію Сербії та менші політичні сили;

праворадикальні й націоналістичні списки, зокрема "Справжні праві – Мілош Йованович – Сміливо сербський";

проєвропейський опозиційний центр, представлений списком "Європейська Сербія";

політичні представники національних меншин, зокрема Альянс меншин воєводинських угорців, СДА Санджака, список Усами Зукорліча та Албанська коаліція.

Ці партії можуть відіграти важливу роль у формуванні нового уряду, якщо основні претенденти не отримають переконливої більшості.

"Студенти перемагають": чим особливий новий рух

Найпомітнішим суперником правлячої партії став Студентський список "Студенти перемагають". Це не традиційна політична партія: вона не має звичного партійного лідера, а кандидатів відбирали на студентських пленумах.

До списку увійшли 250 кандидатів, серед яких професори, лікарі, художники, активісти та інші фахівці, які переважно не обіймали високих політичних посад. Серед них також є спортсмени й фермери.

Такий підхід має протиставити рух одноосібному правлінню Вучича та запропонувати позапартійний шлях відновлення демократії й економіки країни. Під час кампанії студенти подорожували Сербією велосипедами та пішки, намагаючись залучити виборців у сільській місцевості, де традиційно сильні позиції Вучича.

Завдяки цьому рух зміг залучити частину громадян, які розчарувалися в традиційних політичних силах. Студенти перехопили значну частину підтримки, що раніше належала опозиційним партіям.

Чому вибори стали перевіркою для влади Вучича

На попередніх парламентських виборах 2023 року коаліція опозиційних партій "Сербія проти насильства" отримала близько 24% голосів і 65 місць у парламенті. Однак подальші внутрішні розбіжності та фрагментація послабили її позиції.

Тепер основне протистояння зосереджене навколо двох сил – правлячої Сербської прогресивної партії та Студентського списку. Інші політичні організації борються за місця в парламенті та можливість стати партнерами по коаліції.

Водночас результат виборів залишається невизначеним. Соціалістична партія Сербії зберігає розгалужену мережу місцевих організацій і стабільне ядро виборців, а популярність Вучича, попри протести, залишається значною. Його прихильники вважають його сильним лідером, здатним провести країну через глобальну нестабільність.

Звинувачення у втручанні та побоювання щодо чесності голосування

Протистояння в Сербії стосується не лише підтримки уряду чи опозиції, а й довіри до державних інституцій.

Влада заявляє, що протести можуть дестабілізувати країну, та стверджує, що за студентським рухом стоять іноземні сили. Вучич неодноразово звинувачував іноземні спецслужби у фінансуванні "кольорової революції" в Сербії.

Студентський рух, зі свого боку, зосереджується на боротьбі з корупцією, підзвітності посадовців, верховенстві права та незалежності державних інституцій від політичного впливу.

Міжнародні та місцеві спостерігачі також висловлювали занепокоєння щодо безпеки й справедливості виборчої кампанії. Серед проблем називають затримання, майже повний державний контроль над засобами масової інформації, а також повідомлення про стеження й кібератаки проти активістів.

На початку 2026 року місцеві вибори в десяти муніципалітетах супроводжувалися жорстокими нападами на журналістів та активістів. Парламентські вибори 2023 року також викликали протести опозиції, яка звинувачувала владу у фальсифікаціях.

Європейський Союз уважно стежить за голосуванням у Сербії, яка має статус кандидата на вступ до блоку.

Що може змінитися після виборів

Результати голосування можуть мати кілька сценаріїв. Якщо переможе Сербська прогресивна партія, Вучич прагнутиме сформувати новий уряд і стабілізувати політичну систему після майже двох років протестів.

Якщо Студентський список отримає достатньо місць для формування уряду самостійно або разом із союзниками, Сербія може вступити в нову політичну епоху. А близький або оскаржений результат може продовжити політичну кризу й після завершення голосування.

Вучич заявив, що його сторона визнає поразку, якщо програє вибори. Водночас він попередив, що будь-які протести зі звинуваченнями у фальсифікаціях у разі перемоги його партії будуть негайно придушені.

Очікується, що державна виборча комісія оприлюднить офіційні результати не раніше понеділка, 26 жовтня.

Магда Анастасійович, аналітикиня Східної Європи з організації ACLED, яка відстежує конфлікти, заявила, що останнім часом у Сербії зростає насильство, пов’язане з виборами. За її оцінкою, воно може посилитися, "особливо якщо результати будуть оскаржені".

Європейський курс Сербії також під питанням

Вибори відбуваються на тлі ширших дискусій про зовнішньополітичну орієнтацію країни. Сербія залишається кандидатом на вступ до Європейського Союзу, однак її європейська інтеграція сповільнюється через проблеми з верховенством права, відносинами з Росією та нормалізацією відносин із Косовом.

Водночас Белград продовжує підтримувати тісні відносини з Росією та Китаєм. Сербське суспільство залишається поляризованим не лише через ставлення до влади, а й через питання національної ідентичності та майбутнього зовнішньополітичного курсу.

Як повідомляв OBOZ.UA, сербський президент Александар Вучич після відходу зі свого поста може отримати посаду прем'єр-міністра країни. Правління керівної Сербської прогресивної партії одноголосно вирішило висунути чинного главу держави кандидатом на посаду прем’єр-міністра.