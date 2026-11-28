Блог | Найбільший хабар у світовій історії: чому Трамп, Кушнер і Ко пустилися в усі тяжкі

Думаєте, чому Трамп, Кушнер і Ко пустилися в усі тяжкі, облизуючи інтимні місця кривавого кремлівського диктатора? Мільярди Лукойла остаточно звели їх з розуму.

Угода щодо міжнародних активів Лукойла – не просто чергова корупційна угода Трампа, а унікальний випадок зради національних інтересів країни її керівництвом. Це водночас і найбільший хабар в історії, і винятковий приклад прямого підкупу глави великої держави.

Закордонні активи "Лукойла" в одинадцяти країнах оцінюються приблизно в 16 мільярдів доларів. Це ціла величезна бізнес-імперія: видобуток близько 350 тисяч барелів на добу, НПЗ у Болгарії, Румунії та Нідерландах, трубопроводи, торгівля й мережі заправок. Отже, Трамп і його оточення мають отримати все це від Путіна практично безкоштовно як хабар за зраду України, європейських союзників, а, по суті, і національних інтересів самих США.

Консорціум компаній, які беруть участь у цій афері на боці Трампа, не заплатить за все це жодного реального долара. Формально за активи пропонується заплатити російськими цінними паперами, номінальна вартість яких становить близько 10 мільярдів доларів. Однак, за оцінкою Reuters, такі папери можна було придбати приблизно за 30–40 центів за долар. Таким чином, їхня реальна вартість – близько 3,5 мільярда. Різниця між нею і реальною вартістю активів "Лукойла", тобто розмір хабара консорціуму "покупців" імені Трампа, за цією оцінкою, становить приблизно 12,5 мільярда доларів.

Однак, найімовірніше, консорціуму не довелося витрачати навіть 3,5 млрд. Російські сміттєві папери ніхто насправді не купував. Ця угода фіктивна. Якусь імітацію їхнього зберігання в ОАЕ організує сама ж російська сторона. Вони стануть лише формальним прикриттям угоди, а закордонні активи вартістю близько 16 мільярдів доларів фактично перейдуть до покупців без реальної оплати.

Ця думка напрошується з огляду на склад консорціуму покупців. До нього входять інвестиційний холдинг Eldridge друга й спонсора Трампа Тодда Боелі, американська державна Корпорація фінансування міжнародного розвитку США, інвестиційний банк Xtellus Partners, що належить колишнім працівникам американського підрозділу російського державного ВТБ, і створена спеціально для цієї угоди фіктивна еміратська компанія Katana Investment Holding. Непогана компанія: приятель Трампа, російські шахраї в американській обгортці й якась порожня компанія-новотвір, невідомо кому належна.

Розподіл часток між учасниками – тобто те, кому насправді дістануться активи Лукойла, – ретельно приховується.

Katana Investment Holding, створена спеціально для цієї угоди (про неї немає жодної інформації), очевидно, організує фіктивне зберігання російських цінних паперів. А за це отримає частку в активах "Лукойла", яка фактично належатиме Трампу та його оточенню поряд із частками інших формальних учасників консорціуму.

Інший учасник консорціуму Xtellus Partners – колишній підрозділ російського ВТБ Капітал, формально викуплений його менеджерами, серед яких Павло Львов і Леонід Купершмідт. ВТБ – відома підчекістська контора, його менеджери за кордоном часто працюють одразу у двох організаціях: у банку та спецслужбах. Зараз ці банкіри-шпигуни мають надати афері з активами Лукойлу видимості законності, використовуючи свій багатий досвід у темних фінансових справах російської розвідки.

У початковій версії консорціуму були інші учасники: еміратська компанія та катарський бізнесмен, чиї зв’язки з оточенням Трампа і його родиною були надто помітними. Їх прибрали, а замість них з’явилася нова, щойно зліплена "чиста" еміратська структура – Katana.

На щастя, є висока ймовірність того, що новий Конгрес зірве реалізацію цієї афери. Угоду має схвалити OFAC – Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Конгрес може розслідувати її, викликати її учасників на слухання, змусити їх відповідати під присягою. У результаті подробиці афери, які зараз приховують, стануть загальновідомими.

У цій ситуації Трампу і Ко, ймовірно, доведеться відмовитися від хабаря. Надто вже все шито білими нитками. На що вони розраховують? Та просто це вкрай жадібні й недалекі люди. Російські мільярди ваблять і позбавляють залишків розуму. Як не відбулася знаменита "дизельна угода", так не відбудеться і ця. До речі, думаю, що російська сторона розуміє, що нічого не буде реалізовано, але свідомо водить за ніс жадібну сімейку.