Навроцький таємно подарував Трампу на ювілей "бурштиновий трон". Фото

Президент Польщі Кароль Навроцький таємно подарував президенту США Дональду Трампу дубове крісло, багато оздоблене бурштином. Про цей незвичний подарунок не знали ні громадськість, ні Міністерство закордонних справ, ні посольство РП у Вашингтоні.

Журналісти TVN24+ вияснили, що презент Трамп отримав на своє 80-річчя, тобто 14 червня 2026 року. Цього ж дня американці святкували 250-у річницю підписання Декларації незалежності Сполучених Штатів.

Тоді Навроцький (і ще понад чотири тисячі гостей) відвідав урочисту церемонію у Вашингтоні. Захід перед Білим домом включав авіашоу та гала-концерт.

Марцін Пшидач, керівник президентського Управління міжнародної політики, розповідав, що Навроцький привезе для Трампа два подарунки. "Подарунок обрано, але я не буду його зараз розкривати; ви дізнаєтесь із часом. Це буде гарний подарунок, і я б навіть сказав, що їх буде два. Один більш особистий, інший державного характеру", – заявляв він.

У мережі з'явилося фото кріс... Джерело: X (Twitter) @wlodekczarzasty Розгорнути

Згодом Офіс президента РП оголосив, що від імені польського народу лідеру Білого дому вручили мармурову табличку для встановлення на майбутній тріумфальній арці у столиці на честь 250-річчя Сполучених Штатів. На табличці згадуються Тадеуш Костюшко та Казимир Пуласький.

Водночас деталі про другий подарунок не розголошувалися.

Що відомо про "золотий трон" Трампа

У ЗМІ повідомили, що президент США отримав крісло, створене Луціяном Міртом, відомим польським майстром бурштину із Сопота. Митець має медаль Gloria Artis за заслуги перед культурою, а в серпні 2026 року Навроцький нагородив його Офіцерським хрестом Ордена Відродження Польщі "за видатний внесок у польську культуру".

До слова, у 2018-у Луціян Мірта подарував тодішньому польському президенту Анджею Дуді аналогічний презент. Його дубове крісло також прикрашене бурштином, але має зображення Бельведерського палацу та коронованого орла. "Трон" Трампа натомість оздоблений американською символікою.

Крісло, презентоване Анджею Дуді у 2018 році. Джерело: Jakub Szymczuk / KPRP

У коментарі TVN24+ майстер бурштину пояснив, що крісло для Трампа (під час його першої каденції) замовила ще канцелярія експрезидента Дуди. Тоді подарунок так і не було зроблено, бо американський лідер не приїхав до Польщі.

"Це крісло замовив президент Дуда, термін повноважень якого закінчувався. Президент Трамп на той час не прибув, але мені вдалося зробити крісло, і я залишився з ним", – сказав Мірта.

Майстер додав, що через нестачу коштів у канцелярії президента він погодився на найменшу оплату своєї роботи. Вартість виробу Мірта не розкрив.

Подарунок "засекретили"

Джерела видання у МЗС РП повідомили, що команда Навроцького приховала подарунок від посольства Польщі у Вашингтоні, хоча саме дипломати відповідали за організацію транспортування з аеропорту.

"Інформацію від нас тримали в таємниці. Ми чули лише про якийсь великий предмет, що перевозився. Ходили чутки про золотий трон", – повідомили співрозмовники.

Журналісти попросили неназваного співробітника канцелярії президента, відповідального за дипломатичний протокол, прокоментувати такий подарунок. Посадовець назвав крісло дещо кітчевим, але визнав, що це був подарунок, який цілком підходив одержувачу.

Інший колишній високопосадовець наголосив, що інформація про подаровані предмети має бути публічною, а їх передача належним чином задокументована. Водночас він наголосив, що візит Навроцького не був офіційною міждержавною зустріччю, адже поїздка пов'язана з днем ​​народження республіканця. На його думку, навіть дорогий подарунок можна виправдати, якщо він слугуватиме налагодженню взаємин між державами.

Закон, який діє у Сполучених Штатах, зобов'язує посадовців, включно із президентом, повідомляти про подарунки, отримані від представників інших країн. Ці предмети вносяться до спеціального реєстру та підлягають оцінці. Якщо американський лідер бажає залишити подарунок собі, він чи вона може придбати його за певну суму.

Як писав OBOZ.UA, рівень підтримки Дональда Трампа залишається поблизу найнижчої позначки за час його президентства. Після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США його діяльність схвалюють лише 32% американців.