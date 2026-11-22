"НАТО захищатиме кожен сантиметр Польщі": Рютте зробив дивну заяву після атаки російських ракет

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після вторгненням російських ракет і реактивного БпЛА у Польщу заявив, що Альянс "буде захищатиме кожен сантиметр території країни". Те, що трапилося, він назвав "небезпечним інцидентом".

Про це Рютте сказав у суботу, 21 листопада, під час свого візиту до Варшави, передає PAP. Йому поставили запитання, чи може подібна ситуація повторитися, і генсек відповів, що не може цього стверджувати, але може гарантувати, що "НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території".

Рютте повідомив, що у зв’язку з цією ситуацією він контактував як із прем’єр-міністром Польщі, так і з президентом.

"Польща є сильним союзником, у вас тут чудові збройні сили, і тепер ми маємо точно встановити, що сталося. Командувач силами НАТО в Європі зробить усе, щоб точно з’ясувати, де існують загрози для нашої системи стримування та оборони, щоб у разі необхідності впровадити певні зміни, – зазначив генеральний секретар НАТО.

Відповідаючи на запитання про збільшення кількості американських баз у Польщі, Рютте наголосив, що це є предметом обговорень між Польщею та Сполученими Штатами. Він зазначив, що американці зараз переглядають розгортання всіх своїх сил у Європі.

У понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами і дроном.

Подробиці інциденту

Під час масованої повітряної атаки на Україну у Польщу залетіли дві крилаті ракети та один реактивний дрон військ РФ. Одна з ракет вибухнула за 45 км від кордону – поблизу населеного пункту Хмелек, момент вибуху зафіксували камери спостереження.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш пов'язав атаку з навчаннями союзників з Коаліції охочих. Інцидент стався неподалік від місця, де британські та інші європейські військові беруть участь у навчаннях із підготовки до можливої миротворчої місії в Україні. Польські посадовці заявили, що об'єкт упав у поле та загорівся під час російської ракетної атаки по Україні.

Згодом стало відомо, що коли повітряний простір Польщі порушили дві російські ракети та один ударний дрон, у небо було піднято шведські винищувачі Gripen, що діяли під керівництвом Об'єднаного повітряного оперативного центру НАТО.

Пілоти отримали від нього дозвіл на збиття об'єктів. Однак вогонь по російських цілях так і не було відкрито: льотчик не зміг ідентифікувати ціль через "надзвичайно складні погодні умови" у районі перехоплення.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Чехії Петр Павел припустив, що російська провокація, подібна до інциденту в Польщі, може статися і на чеській території. За його словами, це лише питання часу, оскільки Москва розглядає країни, які допомагають Україні, як законні цілі.