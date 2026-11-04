НАТО готує стратегію ударів углиб Росії на випадок атаки – WSJ

Війна в Україні та посилення російської агресії змусили НАТО переглянути підходи до захисту територій альянсу. Тепер військові стратеги вважають недостатнім лише стримувати просування противника після перетину ним кордонів.

Нова концепція передбачає завчасну підготовку до ударів по військових базах, складах, шляхах постачання та промислових об'єктах безпосередньо на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

НАТО готує удари вглиб Росії: чого навчив альянс досвід України

Під керівництвом верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича розробили нові заходи на випадок вторгнення Росії. Вони передбачають застосування далекобійної зброї для ураження цілей далеко за лінією фронту, зокрема на російській території.

Як пояснив генерал-майор польської армії Іренеуш Новак, НАТО засвоїло важливий урок української війни: оборона передбачає не лише захист власних позицій, а й завдання ударів у відповідь.

"У разі конфлікту з Росією ми, безумовно, хотіли б завдати удару військово. Точні удари вглиб її території слід розглядати як засіб стримування", – сказав він WSJ.

За словами Новака, якби Україна мала такі можливості на початку повномасштабної війни, бойові дії не перетворилися б на позиційні битви, подібні до Першої світової війни.

Які цілі НАТО планує атакувати на території Росії

Удари вглиб передбачають застосування високоточних ракет і дешевших засобів ураження, зокрема безпілотників. Йдеться про атаки на відстані приблизно від 150 до тисячі кілометрів за лінією фронту.

Під прицілом можуть опинитися не лише традиційні військові об'єкти – аеродроми та армійські бази. Нова концепція також охоплює промислові підприємства, критично важливу інфраструктуру та сировинну базу Росії.

За інформацією WSJ, план передбачає автоматичне завдання таких ударів у разі російського нападу.

Гринкевич представив нову теорію перемоги НАТО

У червні альянс провів перший у своїй історії симпозіум, присвячений глибоким ударам. Згодом на конференції з безпеки у Варшаві Гринкевич докладно представив відповідний підхід у промові про свою "теорію перемоги".

Вона передбачає кілька етапів протидії противнику. Спочатку оборонні сили НАТО мають зупинити першу хвилю нападу, після чого – зірвати подальші дії атакуючих.

Якщо противник продовжить наступ, альянс планує зруйнувати його систему ведення війни, атакуючи не лише безпосередньо військові сили, а й усе, що забезпечує їхню діяльність.

"Ми зруйнуємо систему ведення війни" противника, завдаючи ударів як по силах, так і по "всьому і всьому, що підтримує, забезпечує або контролює ці сили", – заявив Гринкевич.

При цьому стратегія не передбачає ескалації до застосування ядерної зброї.

Європа нарощує виробництво далекобійних ракет

Центральне місце в новій концепції займає високоточна далекобійна зброя. Серед неї – вже відомі ракети Tomahawk та ATACMS, а також нові системи, які ще розробляють.

Європейські країни поспішають поповнити запаси крилатих ракет Storm Shadow, SCALP і Taurus, а також створити та підготувати до бойового застосування нові моделі.

За словами старшого наукового співробітника Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіана Хоффмана, зараз у Європі працюють 20 виробників, які реалізують щонайменше 48 проєктів зі створення недорогих крилатих ракет. Водночас він зауважив, що не всі ці розробки будуть успішними.

Україна вже застосовує таку тактику проти Росії

Підхід, який часто описують як "стрільбу по лучнику замість захисту від стріл", Україна почала активно використовувати протягом останніх років.

Київ застосовує дедалі потужніші засоби ураження, зокрема власні крилаті ракети "Фламінго", для атак на російські військові та економічні об'єкти.

Саме український досвід став одним із чинників перегляду оборонної концепції НАТО, яке тепер розглядає удари по території противника як важливий елемент стримування.

Чи готові європейські політики підтримати нову доктрину НАТО

Попри військові плани, залишається питання, чи наважаться європейські політики повною мірою реалізувати нову стратегію. Експерти звертають увагу на розбіжності між військовим плануванням і політичним баченням оборони.

Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге вважає, що між цими підходами існує суттєвий розрив.

"Існує розрив між військовим плануванням, розумним з погляду оборони від Росії і що включає, безумовно, наступальні компоненти, і позицію політиків, які вважають, що оборона зводиться лише до зведення стіни або підготовки "стіни від дронів"", – зазначив він.

Водночас командувачі НАТО наполягають на необхідності якнайшвидше збільшити арсенал засобів, здатних уражати цілі в глибині російської території.

Іренеуш Новак наголосив, що Москва повинна розуміти наслідки можливої агресії та знати, що альянс має реальні можливості для відповіді.

"Послання (Москві, – ред.) має бути таким: не робіть жодних дурниць, тому що ми можемо вас покарати. Але щоб це звучало переконливо, нам необхідно мати ці можливості", – підсумував генерал.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія не хоче війни з Європою, але готова до неї. У разі подальшої ескалації переможців не буде.