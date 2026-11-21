"Надто небезпечно": премʼєр Латвії закликав ЄС закрити кордони для всіх росіян

Премʼєр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європейський Союз закрити свої кордони для всіх громадян Росії. Він попередив, що блок не може перевірити всіх російських туристів – йдеться сотні тисяч осіб із країни-агресорки, яких він досі впускає.

Про це пише Politico. Кулбергс наголосив, що не можна поступатися Росії та демонструвати слабкість.

"Впускати таку кількість людей до ЄС наразі надто небезпечно. Ніхто не може перевірити таку кількість людей", – сказав він.

Таку заяву політик зробив на тлі посилення гібридних атаки Росії на східний фланг НАТО.

За словами премʼєра Латвії, ситуація загострюється. Минулими вихідними латвійські та естонські спецпідрозділи заарештували на території Естонії вісім осіб, які мали "конкретні вказівки щодо нападу на виробничий об’єкт в Естонії, що підтримує Україну". Кулбергс наголосив, що за цим стоїть Росія.

Він також виключив можливість відновлення нормальних відносин із Москвою після будь-якого перемир’я в Україні.

"Дехто вважає, що після перемирʼя можна буде повернутися до нормальних відносин із Росією. Це неможливо. Це нова епоха", – сказав політик.

Нагадаємо, що Латвія увійшла до групи з 11 країн, які в червні підписали лист під егідою Швеції, в якому закликали Брюссель ввести обмеження на видачу віз громадянам Росії. У жовтні комісар з питань міграції Магнус Бруннер сказав Politico, що Європейська комісія може представити відповідну пропозицію наступного року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на східному кордоні Латвії з Росією та Білоруссю триває будівництво Балтійської оборонної лінії. Військові вже викопали чотири кілометри протитанкових ровів і встановили п'ять кілометрів бетонних загороджень, відомих як "зуби дракона".