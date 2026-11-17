Над Кишиневом зафіксували безпілотник типу "Шахед": Санду звинуватила Росію в ескалації. Відео

У вівторок, 17 листопада, над Кишиневом помітили безпілотник, який двічі порушив повітряний простір Молдови. О 16:27 влада країни з міркувань безпеки закрила для польотів усю територію республіки.

Про це повідомляє молдовське видання TV8. Журналісти медіа зняли літальний апарат безпосередньо над будівлею редакції, розташованої у столичному районі Стара Пошта.

За візуальними ознаками його ідентифікували як російський ударний дрон типу "Герань-2" – глибоку модифікацію іранського Shahed. Інцидент стався на тлі масованих російських атак по Україні.

Невідомий безпілотник пролетів над Кишиневом. Джерело: Скриншот

Очевидці також повідомляли, що помітили безпілотник у передмісті Кишинева – селі Гратієшти, а також у різних частинах столиці.

У Міністерстві оборони Молдови уточнили, що вперше дрон порушив повітряний простір країни о 15:49. Він залетів з боку українського села Гребеники Одеської області та попрямував у бік Тирасполя. Пізніше апарат залишив територію Молдови, рухаючись у напрямку української Слов'яносербки.

О 16:02 той самий безпілотник повторно перетнув повітряний кордон Молдови – цього разу з боку Великоплоского Одеської області. Він узяв курс на село Малаєшти Кріулянського району, а згодом його помітили в напрямку центральної частини країни.

Пізніше з'явилося повідомлення про ще один дрон. Його спостерігали в південній частині Кишинева, у напрямку сектору Ботаніка.

О 16:27 влада з міркувань безпеки закрила повітряний простір над усією Республікою Молдова. Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією. Через це авіарейси можуть затримувати або скасовувати.

Безпілотник помітили над столицею Молдови. Джерело: Скриншот

Станом на 19:05 міністерство оборони Молдови уточнило маршрут російського безпілотника "Герань-2", який двічі порушував повітряний простір країни. За даними відомства, вперше дрон увійшов у повітряний простір Молдови о 15:49 з боку села Гребеники Одеської області та попрямував у бік Тирасполя.

Згодом він повернувся на територію України, однак о 16:02 знову перетнув молдовський кордон поблизу села Великоплоске Одеської області та полетів у напрямку населеного пункту Малаєшти в Придністров’ї.

Вибухи поблизу столиці

Тим часом поліція Молдови розслідує повідомлення щонайменше про три вибухи, які чули в районі Кишинева. Один із місцевих жителів повідомив про вибух у лісосмузі поблизу села Келтуітор. Приблизно через 10 хвилин інший очевидець розповів про безпілотник, який упав біля лісу неподалік села Погорничени, але не вибухнув. Ще один мешканець села Верхні Кугурешти заявив, що чув гучний вибух.

Крім того, у вівторок увечері Міністерство оборони Росії заявило про удар по суховантажному судну в районі Одеси. У Москві стверджують, що корабель нібито перевозив вантажі військового призначення.

Нагадаємо, 23 жовтня у селищі Киштельниця Теленештського району Молдови впав російський ударний безпілотник "Герань". Він опинився лише за 100 метрів від житлового будинку, але не вибухнув. Президентка Молдови Майя Санду поклала відповідальність за інцидент на Росію. У відповідь Міністерство закордонних справ країни оголосило про намір вислати одного зі співробітників російського посольства, надавши йому статус персони нон грата.