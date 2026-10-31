На вулиці вийшли близько 320 тис. протестувальників: у Франції відновилися масові заворушення

У Франції відновилися масові протести на вулицях міст через невдоволення умовами навчання, рівнем купівельної спроможності та захисту громадянських свобод. 31 жовтня по всій країні на мітинги вийшло близько 320 000 людей, зокрема в Парижі зібралося близько 70 000 осіб.

Тим часом у столиці Франції нині менша кількість мітингувальників, ніж було минулими вихідними, коли на протест вийшло близько 110 000 людей. Про це повідомило видання Le Monde.

Що відомо

У Франції відновилися масові заворушення. Так, за даними міністерства внутрішніх справ Франції, 31 жовтня на вулиці країни вийшло близько 320 000 людей. Тим часом повідомляють, що ситуація загострилась у кількох містах, зокрема в Марселі та Тулузі.

За даними столичної поліції, у Парижі цього дня зібралося близько 70 000 людей. Втім, видання зазначило, що нині в Парижі зібрався менший натовп, ніж попередніми вихідними, коли на вулиці міста вийшли приблизно 110 000 людей.

Також повідомляють про зіткнення між поліцією та мітингувальниками в Парижі. Деякі протестувальники молотками збивають бруківку та кидають її в поліцію. Також щонайменше один запальний пристрій кинули в бік сил безпеки. Поліцейські відповіли на це сльозогінним газом.

Що передувало

У суботу, 17 жовтня, кількох містах Франції спалахнули вуличні заворушення, відомо про пожежі, руйнування та травмованих.

На вулиці міст вийшли сотні тисяч людей. За даними уряду, йдеться про 550 000 осіб, за словами організаторів – про 800 000 демонстрантів. Протести обʼєднали рух жовтих жилетів, учнів старших класів, студентів, державних службовців і фермерів.

Усі вони вийшли на акцію проти високої вартості життя, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій, збільшення фінансування освіти та інших державних послуг. Люди влаштували блокади та демонстрації.

У Марселі демонстранти штурмували мерію, у французькій столиці – палили автомобілі та громили ресторани й вітрини магазинів. Зокрема, постраждали бренди Guerlain, Hermès, Louis Vuitton та інші.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що після масових протестів у Франції 17 жовтня вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією. У Парижі мародери розгромили супермаркети, аптеки й магазини електроніки, а окремі групи учасників заворушень наблизилися до Єлисейського палацу приблизно на 300 метрів. Одним із найбільш постраждалих районів Парижа стала площа Республіки та прилеглі до неї вулиці, зокрема бульвар Мажента.