На території Румунії впав дрон, спалахнула пожежа: що відомо

Уночі 2 жовтня невідомий дрон у розпал російської атаки на Україну залетів на територію Румунії . Він впав у північній частині повіту Тулча.

На місці падіння спалахнула пожежа. Про це заявили у Міністерстві оборони Румунії.

У Румунії впав БпЛА

Згідно з повідомленням, упродовж ночі проти 2 жовтня румунська система радіолокаційного спостереження фіксувала поблизу річкового кордону з Україною російські дрони, що атакували цивільні об'єкти та інфраструктуру Одещини.

Один з них залетів у повітряний простір Румунії і впав у районі одного з прикордонних румунських населених пунктів.

"Близько 5:00 ранку в районі Плауру (повіт Тулча) надійшло повідомлення про падіння об'єкта, можливо, повітряного безпілотника, після чого виникла пожежа, яка не спричинила жертв чи матеріальних збитків", – зазначено в офіційній заяві МО Румунії.

Безпілотник впав у районі Плауру. Джерело: DeepState

На місце вирушили пожежники Головного інспекторату з надзвичайних ситуацій та бригади Міністерства національної оборони.

Наразі доступ до місця падіння БпЛА обмежено, працюють військові фахівці.

При цьому у МО Румунії уточнили: радари оборонного відомства цієї ночі не фіксували вторгнення у національний повітряний простір.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 вересня 2026 року Міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення уламків щонайменше 10 військових безпілотників. Фрагменти знайшли в кількох прибережних локаціях та безпосередньо у водах Чорного моря.

Сапери й підрозділи Служби розвідки Румунії провели масштабну операцію зі знешкодження небезпечних знахідок.

А серед останніх з російськими дронами зіткнулася Молдова: 30 вересня там впав і вибухнув БпЛА.

А у другій половині вересня бойовий дрон з вибухівкою знайшли поблизу Кишинева.