На супутникових фото з Китаю помітили таємничий 15-метровий реактивний дрон

Його точні характеристики та...

На супутникових знімках Китаю виявили раніше невідомий реактивний безпілотник, який зовні нагадує американський палубний дрон MQ-25 Stingray. Апарат помітили на аеродромі Пучен у провінції Шеньсі, де, ймовірно, випробовують перспективні китайські безпілотники.

За попереднім аналізом, довжина дрона становить близько 15 метрів, а розмах крил – приблизно 20 метрів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків компанії Vantor.

Які особливості має китайський безпілотник

За даними супутникових знімків, новий китайський апарат трохи менший за американський MQ-25. Водночас він має кілька помітних конструктивних відмінностей.

Зокрема, у безпілотника вужча носова частина, повітрозабірник розташований зверху, а хвостове оперення має V-подібну форму. Також не виключено, що під носовим обтічником розміщений радар.

На другому оприлюдненому фото показано порівняння верхньої частини фюзеляжу китайського апарата з американським MQ-25 Stingray.

Китайський реактивний дрон п... Джерело: Vantor Розгорнути

Для чого Китай може розробляти цей дрон

На думку авіаційного аналітика Андреаса Руппрехта, Китай може створювати власний палубний безпілотник-заправник, який також зможе виконувати розвідувальні завдання.

Подібні функції передбачені для американського MQ-25 Stingray. Його основне призначення – дозаправлення палубних винищувачів у повітрі, що має збільшувати радіус їхньої дії.

Таким чином, виявлений на супутникових знімках китайський апарат може бути розробкою аналогічного призначення. Водночас його точні характеристики та завдання в наданій інформації не уточнюються.

Китайський реактивний дрон п... Джерело: Vantor Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія почала запускати по Україні ударні безпілотники типу "Молнія" на оптоволокні. Перші такі дрони вже фіксувалися на передовій рік тому, але це були одиничні випадки.