На кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФ

Все більше республіканців у Палаті представників (нижня палата Конгресу США) попереджають президента Дональда Трампа, що вони готові заблокувати додаткове фінансування Пентагону. Законодавці можуть піти на такий крок, якщо американська адміністрація не почне жорсткіше ставитися до Росії.

Про це пише The Hill. Зараз під керівництвом міністра оборони Піта Гегсета адміністрація тисне на республіканців у Конгресі, щоб вони схвалили нові військові видатки на суму щонайменше 350 мільярдів доларів.

Йдеться про партійний пакет бюджетного узгодження в США, що проводиться в період між виборами і вступом на посаду нового складу Конгресу. У Штатах він зазвичай триває з середини листопада до грудня або початку січня.

Однак декілька союзників України з числа республіканців обурені останніми кроками Трампа у зовнішній політиці, головним з яких є угода з диктатором Володимиром Путіним про імпорт російського дизельного палива до США з метою стримування зростання цін.

"Ця угода, у поєднанні з повідомленнями про те, що США обмежили використання Україною стратегічних супутникових систем, створила передумови для запеклої внутрішньої боротьби під час сесії, що проходить наприкінці каденції, в якій найвідданіші республіканські союзники Києва – які прагнуть відновлення санкцій проти Росії та скасування обмежень на використання супутників – протистоять адміністрації, яка поспішає забезпечити збільшення фінансування Пентагону", – сказано в статті.

Що кажуть республіканці

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) попередив цього тижня, що жодна частина законодавчої програми Трампа не буде ухвалена Конгресом, якщо президент не вживе заходів для покарання російської військової машини замість того, щоб її підживлювати.

А конгресмен Брайан Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) заявив, що будуть "наслідки", якщо адміністрація не вживе заходів для відновлення повного доступу України до супутникових технологій.

"Агентства не отримають фінансування, якщо не виконуватимуть своїх обов’язків", – сказав Фіцпатрік.

Інші республіканці зазначають, що ці попередження мають вагу не лише через обурення, яке викликали рішення Трампа, а й тому, що багато з них наступного року не повернуться до Конгресу – чи то через вихід на пенсію, чи то через поразку на виборах – що дасть їм свободу голосувати проти президента, не побоюючись політичних наслідків.

"З боку Конгресу буде чинитися достатній тиск, щоб адміністрація усвідомила: якщо вона справді хоче чогось досягти, їй доведеться, певною мірою, відступити", – зазначив помічник республіканця у Палаті представників.

Гегсет раніше заявляв, що Пентагон "вже зараз інтенсивно працює з комітетами", щоб гарантувати, що цей законопроект про узгодження бюджету покриє потреби відомства. Він зазначав, що міністерство співпрацює з Білим домом, щоб досягти цього "незалежно" від результатів проміжних виборів.

Як повідомляв OBOZ.UA, до Конгресу США внесено двопартійний законопроєкт про заборону "корупційних нафтових угод з Росією". Він покликаний заблокувати угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо купівлі та імпорту російського дизпалива.