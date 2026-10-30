На Геловін біля Трампа засвітилися хлопчик у радянському кашкеті і дівчинка у кокошнику і сарафані: кадри обурили мережу. Фото і відео

Під час святкування Гелловіну в Білому домі 29 жовтня увагу привернули хлопчик у військовій формі із радянським кашкетом та дівчинка в кокошнику й сарафані. Фотографії дітей на тлі президентського подружжя викликали дискусію в українському сегменті соцмереж.

OBOZ.UA розповідає, як користувачі відреагували появу дітей у радянському та російському вбранні поруч із Дональдом Трампом. Щорічний захід відбувся ввечері 29 жовтня на Південній галявині Білого дому.

Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустрічали гостей та пригощали дітей солодощами. На святкування запросили близько 6000 людей.

Територію прикрасили гарбузами, плющем і великою декорацією у вигляді багряного місяця. Атмосферу доповнювала моторошна музика у виконанні струнного оркестру Військово-повітряних сил США.

Серед гостей були діти в костюмах відомих персонажів, зокрема Барбі та Бетмена. На захід також прийшли представники адміністрації Трампа зі своїми родинами, військовослужбовці, правоохоронці та сім’ї, які всиновили дітей.

Святкування в Білому Домі. Джерело: Reuters.

Окрему увагу привернули двоє дітей, які підійшли до президента та його дружини по солодощі. Дівчинка була одягнена в сарафан і кокошник, а хлопчик – у військову форму та кашкет радянського зразка. Інформація про те, ким є діти та хто їхні батьки, у публікації не наводилася.

Український блогер Сергій Марченко різко розкритикував появу дітей у таких костюмах поруч із президентом США. Він наголосив, що через протоколи безпеки учасники подібних заходів не можуть просто випадково опинитися в безпосередній близькості до глави держави.

Присутність дітей у радянському військовому та традиційному російському вбранні викликає особливе занепокоєння з огляду на війну Росії проти України. Він також звернув увагу на те, що українські діти, які потерпають від російських обстрілів, не були представлені серед гостей у наведеному ним контексті.

Блогер пов’язав свій допис із російською пропагандою, яка, за його словами, формує у дітей образ США як ворога. Він також розкритикував політику Дональда Трампа та його ставлення до Росії.

Літак. Джерело: Reuters.

Водночас немає підтверджень, що костюми дітей мали політичний характер або що їхню появу на святі організували з певною політичною метою. Невідомо також, чи усвідомлювали самі діти символічне значення свого вбрання.

Як українці відреагували на фото

Під дописом Сергія Марченка українці активно обговорюють появу дітей у радянському військовому кашкеті та російському національному вбранні на святкуванні в Білому домі. Думки коментаторів стосувалися як російської пропаганди, так і символізму костюмів та політики Дональда Трампа.

Зокрема, Марина Думан поділилася власними спогадами про життя в Радянському Союзі та вплив пропаганди на дітей.

"Я народилася у тій окупаційній системі. Я пам’ятаю ті щоденні політінформації, які нас змушували готувати перед уроками. Це було обов’язково. […] Ото так працює пропаганда. І так було і буде завжди у імперії зла", – написала вона.

Коментарі користувачів під постом блогера. Джерело: Facebook.

Юрій Бухарін зауважив, що Гелловін традиційно передбачає перевдягання в різних персонажів.

"Заради справедливості: Хеллоуїн, це день, коли діти наряджаються у всіляку нечисть….", – пише чоловік.

На це Марченко відповів: "Знаю, але переконаний, тут не цей випадок".

Коментарі користувачів під постом блогера. Джерело: Facebook.

Водночас В’ячеслав Кулешов поставив під сумнів висновки щодо походження дітей.

"Незрозуміло – це російські діти чи американські? Бо надіти фуражку може кожний…", – заявив користувач.

Коментарі користувачів під постом блогера. Джерело: Facebook.

Наталка Крупка пов’язала ситуацію з антиамериканськими настроями, які формувалися в Росії протягом тривалого часу.

"Нинішній президент США є результатом тієї давньої ненависті (впливу) "рускіх мальчіков" до Америки", – написала авторка.

Коментарі користувачів під постом блогера. Джерело: Facebook.

Інна Настенко, коментуючи дії Трампа, наголосила на ролі його оточення та політичних радників.

"Коли пишуть, що Трамп хворий на деменцію, я завжди кажу – Ні! Це дуже спростовує інформацію/позицію самих США (офіційних, принаймні). Там працює сила силенна фахівців, маркетологів, політичних радників, які усю цю х@рню пишуть, толерують".

Коментарі користувачів під постом блогера. Джерело: Facebook.

Інші користувачі також висловлювали обурення. Зокрема, Олена Гридченко написала: "мені соромно..це що треба зробити в цій великій демдержаві..що щоб отаке чумаче вітало вбивць від усього народу??", – написала жінка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп під час публічного виступу похвалив сідниці американської реперки Нікі Мінаж, заявивши, що їх важко не помітити. Тим часом директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун припустив, що артистка могла б обійняти посаду нової прессекретарки адміністрації.