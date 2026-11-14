На двох американських базах у Британії пролунали військові сирени: що викликало тривогу

Увечері в пʼятницю, 13 листопада, у Великій Британії на двох авіабазах, які використовуються Повітряними силами США, пролунали сирени. Це сталося на тлі повідомлень про ймовірну активність дронів.

Про це пише Daily Mail. Сигнали тривоги почули люди, що проживають поблизу бази Королівських ВПС "Лейкенхіт" (RAF Lakenheath) у графстві Саффолк, а також поблизу бази "Фелтвелл" (RAF Feltwell) у сусідньому графстві Норфолк.

Мешканці розповіли, що близько 17:30 вони почули звук, схожий на "воєнні сирени", після чого через гучномовці пролунало "оголошення з американським акцентом", в якому людям наказали залишатися в приміщеннях і сховатися в укриття.

У Повітряних силах США підтвердили, що сирени на базі "Лейкенхіт" спрацювали через "підозру на використання несанкціонованих дронів".

"Сьогодні ввечері співробітники сил безпеки ПС США відреагували на підозру щодо діяльності несанкціонованих дронів над базою RAF Лейкенхіт. Ні персонал, ні літаки, ні інфраструктура не постраждали", – сказав речник.

Військові закликали повідомляти місцевим органам влади про будь-яку незвичайну або підозрілу діяльність. В окремому коментарі речник додав, що вживаються "всі заходи" для забезпечення безпеки об’єктів бази, літаків та військовослужбовців.

Як писав OBOZ.UA, раніше медіа повідомили, що Сполучені Штати перемістили свої літаки з британської авіабази RAF Mildenhall після погроз з боку Ірану. Два американські літаки-заправники, які базувалися на об'єкті, приземлилися в Німеччині. Іншу авіаційну техніку США також перекинули до інших місць.

Також стало відомо, що американські військові підвищили рівень захисту авіабаз RAF Mildenhall та RAF Lakenheath у Великій Британії до FPCON Charlie через невизначену загрозу з боку Ірану.