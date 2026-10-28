"Ми повинні діяти швидше": командувач армії Нідерландів закликав готуватися до війни майбутнього

Начальник штабу оборони Збройних сил Нідерландів Онно Айхельсхайм закликав військових, науковців і фахівців-практиків активніше співпрацювати, щоб підготуватися до майбутніх воєн. Він також наголосив, що технологічний розвиток не повинен підміняти критичне мислення й особисту відповідальність.

Про це він заявив на конференції Future of War ("Майбутнє війни"), яка проходить на території військово-морського комплексу в Амстердамі. Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, генерал закликав учасників допомагати Міністерству оборони розуміти нові виклики та перетворювати наукові знання на практичні рішення.

Швидкість і відповідальність

"Я закликаю вас співпрацювати з Міністерством оборони, щоб допомогти нам зрозуміти виклики, які стоять перед нами", – заявив Айхельсхайм.

Він зазначив, що наукові розробки мають приносити практичну користь і доходити до тих, хто найбільше їх потребує. Для цього, за його словами, військовим і дослідникам необхідно тісніше взаємодіяти.

"Наше завдання – швидше навчатися, швидше впроваджувати інновації та швидше діяти", – наголосив генерал.

Водночас він застеріг від надмірної залежності від технологій. На думку Айхельсхайма, швидкість ухвалення рішень не повинна заважати критичній оцінці ситуації, а нові технології не можуть бути виправданням для відмови від відповідальності.

Технології майбутньої війни

Генерал зауважив, що точно передбачити характер майбутніх воєн неможливо. Проте до них можна підготуватися технологічно, інтелектуально та морально.

"Ми повинні діяти швидше, не перестаючи мислити самостійно", – акцентував Айхельсхайм.

Конференція Future of War присвячена змінам у веденні війни, розвитку нових технологій і геополітичним викликам. Серед основних тем заходу:

застосування штучного інтелекту у військовій сфері;

використання космічних технологій;

когнітивна війна;

європейське стримування;

роль сил спеціального призначення;

військове лідерство та ухвалення обґрунтованих рішень.

Окрему увагу учасники приділяють військовій відповідальності та тому, як технологічні зміни впливатимуть на збройні сили, наукову спільноту й суспільство загалом.

Захід об’єднує військових керівників, науковців і фахівців-практиків для обміну знаннями та обговорення майбутнього ведення бойових дій.

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