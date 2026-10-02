"Ми не виконали своїх зобов'язань": Вадефуль розкритикував повільне розширення ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав країни ЄС виконати обіцянки щодо розширення Євросоюзу на Західні Балкани. Він вважає, що ЄС опинився на роздоріжжі у питанні розширення, а його вплив у регіоні залежить від того, чи виконає Брюссель свої попередні обіцянки.

Про це він заявив у четвер, 1 жовтня, після зустрічі в Чорногорії в межах Берлінського процесу, повідомляє POLITICO.

"Ми не виконали своїх зобов'язань", – сказав німецький міністр.

Обіцянки Балканам

Вадефуль нагадав, що на саміті в Салоніках у 2003 році Євросоюз заявив про перспективу вступу країн Західних Балкан до блоку. За його словами, через 11 років тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель започаткувала Берлінський процес, щоб прискорити європейську інтеграцію регіону.

Однак, як зазначив міністр, минуло ще 12 років, а помітного результату у вигляді завершення процесу розширення досі немає. Вадефуль закликав європейські країни продемонструвати, що обіцянка, дана в Салоніках, була реальною.

"Я справді закликаю всіх показати їм, що обіцянка Салонік була реальною, що ми заслуговуємо на довіру і що Європа є надійною", – сказав він.

Конкуренція за регіон

Німецький міністр також згадав про "геополітичних противників і конкурентів", які намагаються посилити свій вплив на Західних Балканах. У цьому контексті він згадав ситуацію навколо Боснії і Герцеговини.

Напередодні прем'єр-міністр Республіки Сербської Сава Мініч та його попередник Мілорад Додік відвідали президента Росії Путіна в Москві. Поїздка відбулася напередодні виборів у Боснії і Герцеговині.

Схоже попередження озвучила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. В інтерв'ю POLITICO вона заявила, що ЄС більше не може дозволяти собі затягувати процес через бюрократичні та технократичні процедури.

"Ми більше не можемо дозволити собі загрузнути в бюрократичних і, дотепер, технократичних процесах", – сказала вона.

Чорногорія попереду

Однією з країн, яка перебуває на передовій процесу розширення ЄС, є Чорногорія. Країна розраховує стати 28-м членом Євросоюзу у 2028 році.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відзначила прогрес Чорногорії у проведенні реформ. За її словами, країна вже закрила 18 із 33 переговорних розділів щодо вступу до ЄС, а ще кілька планують закрити цього місяця.

Кос заявила, що Чорногорія має реальний шанс завершити переговори до кінця цього року або на початку наступного. Після цього ратифікація угоди про вступ може зайняти ще від одного до двох років.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ервін Ібрагімович заявив, що уряд країни вже провів значну кількість реформ. За його словами, громадяни Чорногорії тепер також мають отримати переваги від членства в ЄС.

"Чесно кажучи, ми заслуговуємо на те, щоб нас прийняли зараз", – сказав Ібрагімович.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Чорногорія третьою підписала декларацію про підтримку вступу України до НАТО.