"Ми не ставимося до таких заяв легковажно": Рубіо сказав, чи є рішення Трампа щодо нових ударів по Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо нових ударів по Ірану на тлі затяжних мирних переговорів. За його словами, американський лідер віддає перевагу дипломатичному шляху.

Водночас Штати можуть досягти військових цілей, "якщо захочуть". Про це Рубіо сказав на пресконференції G20 в Атланті, передає The Times of Israel.

"Ми можемо досягти військових цілей, якщо захочемо. Він ще не ухвалив рішення. Сьогодні я не маю для вас жодних заяв з цього приводу, і ми не ставимося до цього легковажно", – заявив він.

Рубіо додав, що Трамп вважає за краще вирішити конфлікт за допомогою дипломатії, але наголосив, що, на його думку, "якщо нам знадобиться вжити військових заходів, ми матимемо можливість це зробити… але ми воліли б вирішити питання мирним шляхом".

"По суті, іранський режим стверджує: "Якщо ми не отримаємо того, чого хочемо, ми не тільки підірвемо кораблі, а й знищимо енергетичну інфраструктуру наших сусідів і всього регіону". Просто замисліться над цим, бо, на мою думку, ми просто ігноруємо це, ніби це якась нормальна поведінка", – сказав держсекретар США.

Що передувало

США попередили країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. У Вашингтоні припускають "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у США.

На серйозну ескалацію США та Ізраїль ладні піти у надії, що цього разу їм вдасться підірвати сили Тегерана та схилити його до більшої поступливості на переговорах.

За даними Reuters, іранці отримали нову пропозицію урегулювання війни зі США й Ізраїлем від країни-посередника Катару. Проте в Тегерані не погодилися із запропонованими умовами, стверджуючи, що вони "неприйнятні".

Медіа писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається залучити до відновлення мирних переговорів з Іраном одного з найвпливовіших прихильників жорсткої лінії Мохсена Резаї, секретаря Вищої ради нацбезпеки Ісламської Республіки. Лист йому Венс нібито написав за дорученням президента Дональда Трампа.

Однак після цієї публікації Трамп, спілкуючись із журналістами, заперечив мету звернення, водночас підтвердивши контакт Венса з іранською стороною.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, які перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові можливості та бути готовою відповідати на будь-які загрози.