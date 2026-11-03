"Можуть самі купувати зброю": Трамп заявив, що США припинять щорічну військово-фінансову допомогу Ізраїлю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США припинять надавати Ізраїлю військово-фінансову допомогу вже наприкінці року. Він стверджуючи, що країна більше не потребує цієї підтримки та може сама купувати зброю.

Наразі Ізраїль отримує від Штатів 4 мільярди доларів на рік. Про це Трамп сказав вранці у вівторок, 3 листопада, в інтерв’ю програмі Fox & Friends.

"Ми надавали їм 4 мільярди доларів – і надаємо досі – але наприкінці року фінансування буде припинено", – зазначив він.

За словами Трампа, ця підтримка включала "речі та гроші"; і він назвав її військовою допомогою, фінансуванням або "бартером".

За словами президента США, він та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже роками обговорювали питання припинення цієї допомоги, додавши, що саме останній висунув цю ідею.

"Їм це не потрібно. Ізраїль – наш номер один. Ми надаємо їм більше, ніж будь-хто інший, і вони більше цього не потребують. Ізраїль – дуже процвітаюча країна", – додав він.

Чинна угода про безпекову допомогу між США та Ізраїлем передбачає щорічне фінансування в розмірі близько 3,8 млрд доларів до 2028 року. Нетаньягу раніше заявляв, що хоче поступово позбавити Ізраїль залежності від військової допомоги США, хоча терміни та умови будь-яких змін до угоди не були оприлюднені.

Президент США заявив, що ця допомога стала "політичною мішенню", додавши, що Нетаньягу розуміє, що "це один з їхніх спірних моментів".

Водночас Трамп наголосив, що Ізраїль і надалі може купувати американську зброю.

"Вони можуть купувати все, що забажають", – сказав президент.

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