"Можливий витік інформації до Росії": Навроцького закликали не запрошувати партію Брауна на Радбез

Маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом не запрошувати представників партії "Конфедерація Польської Корони" на засідання Ради національної безпеки. Справа у тому, що зважаючи на погляди очільника КПК Гжегожа Брауна, "можливий витік інформації до Росії".

Про це заявив сам Чажастий. Причому в його політсилі "Лівиця" ще не визначилися, чи будуть вони присутніми на Радбезі.

Можливий витик

У своєму листі до Навроцького Чажастий нагадав, що одним із конституційних завдань президента Польщі є охорона суверенітету й безпеки держави, а Рада національної безпеки є його дорадчим органом.

"З огляду на викладене, відчуваючи відповідальність за національну безпеку, закликаю пана президента не допускати представників "Конфедерації Польської Корони" до участі в засіданні Ради національної безпеки", – зазначив маршалок Сейму.

Звернення Чажастого до Навроцького. Джерело: скриншот

Пояснюючи свою пропозицію, Чажастий зазначив, що він "не впевнений, що середовище пана Брауна не передасть далі" інформацію, яка може бути розголошена на Радбезі. Зрозуміло, що там може пролунати секретна військова інформація, і також зрозуміло, що потім "можливий витік такої інформації до Росії".

Чажастого запитали, чи візьме "Лівиця" участь у засіданні Радбезу, якщо президент не скасує запрошення представникам партії Брауна. Маршалок ухилився вів відповіді, пославшись на те, що таке рішення повинна ухвалити президія парламентської фракції "Лівиці".

Водночас Чажастий припустив, що коаліційні партнери, зокрема прем’єр-міністр Дональд Туск і віцепрем’єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, зважаючи на обставини, взагалі не надаватимуть на засіданні жодної секретної інформації.

Про що мова

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав засідання Ради національної безпеки країни на 3 листопада. Під час Радбезу планується обговорення поточних питань національної безпеки та створення постійної військової бази США в Польщі.

Лідер партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун – відомий українофоб із проросійськими поглядами. Нагадаємо, як у вересні він вчинив акт вандалізму – разом з соратником вони молотами розтрощили пам'ятник воїнам УПА у польському населеному пункті Бялисток Люблінського воєводства.

Як повідомляв OBOZ.UA, польська влада має намір передати Україні партію винищувачів МиГ-29 радянського виробництва. Інформацію про постачання авіатехніки підтвердило керівництво Міністерства національної оборони країни. Ресурс одного з літаків, який Польща передасть Україні, добіг кінця, і строк його експлуатаційної готовності сплив, тоді як другий досі перебуває в льотному стані.