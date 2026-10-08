"Можливо, запобіг повному знищенню світу": Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у середу, 7 жовтня, що він заслуговує отримати Нобелівську премію миру, оскільки "врегулював вісім воєн, ще одна на підході", повернув усіх заручників і врятував мільйонів життів. Проте визнав сумніви щодо своїх шансів на цю нагороду.

Також він згадав минулорічну лауреатку Марію Коріну Мачадо, яка передала йому свою медаль, і назвав це отриманням премії "опосередковано". Про це повідомило видання Reuters.

Що відомо

Президент США пояснив, чому заслуговує отримати Нобелівську премію миру. Серед досягнень, які він назвав, – "врегулювання восьми воєн, а також ще одна на підході", повернення всіх заручників і порятунок мільйонів життів. Також він стверджував, що запобіг іншим війнам, погрожуючи країнам митами.

Окрім того, він наголосив, що "зупинив повне знищення світу", оскільки Іран, за його словами, "ніколи не матиме ядерної зброї". Трамп дорікнув попереднім президентам, які мали зробити це раніше.​ Загалом він підсумував, що "зробив те, чого ніхто ніколи не робив".

Проте він висловив сумніви, що отримає цю нагороду. Зазначимо, Нобелівський комітет оголосить лауреата у п’ятницю, 9 жовтня, у Норвегії.

"Я не знаю, яким буде їхнє рішення", – сказав Трамп. – У них є репутація тих, хто, можливо, не дає її таким людям, як я".

​На його думку, відмова вручити йому нагороду стала б " великою дискредитацією" для Нобелівського комітету.

При цьому Трамп заявив, що Барак Обама отримав премію, хоча "нічого не зробив" і що той досі не знає, за що його нагородили.

​Трамп також згадав лауреатку Марію Коріну Мачадо, яка передала йому свою медаль, і назвав це отриманням премії "опосередковано". За його словами, вона сказала, що ніхто в історії не заслуговував на нагороду більше за нього.​

У виданні нагадали, що Трамп так і не знайшов вирішення війни Росії в Україні, хоча й пообіцяв покласти край їй у перший день свого другого терміну на посаді президента. А удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до конфлікту, який триває вже сім місяців і який перевернув світові постачання енергоносіїв та призвів до зростання цін на газ перед проміжними виборами у листопаді.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виділив 2,35 мільярда доларів для прямих виплат мільйонам американців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Серед них – допомога пенсіонерам, медичне страхування, нове фінансування ліній електропередачі на Алясці. Такі "подарунки" відбуваються на тлі падіння рейтингу Трампа напередодні виборів – згідно з опитуванням, схвалюють діяльність президента 32% американців.