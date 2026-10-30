"Моє тіло болить": засуджена американка, яка пережила смертельні ін’єкції, дала перший коментар

Американка Кріста Пайк, яка місяць тому пережила смертну кару шляхом ін’єкції, зробила заяву, в якій нарікала на "некомпетентність", що призвела до цієї ситуації. 50-річна жінка, засуджена за вбивство однокурсниці, додала, що, незважаючи на тривале лікування, вона й досі відчуває "постійний фізичний біль та душевні муки".

Про це пише The Guardian, посилаючись на коментарі, оприлюднені її адвокатами в п’ятницю, 30 жовтня. Увʼязнена зазначила, що з того моменту, як їй ввели величезну дозу седативного пентобарбіталу, не було жодної миті, коли б вона не відчувала болю.

"Моє тіло болить. Мої руки болять. Мої долоні болять. Моє горло болить. Мені досі важко говорити. І біль не лише фізичний. Я відчуваю біль у душі та в серці", – сказала вона.

Хоча Пайк і не згадує представників державної влади, які місяць тому намагалися вбити її, ввівши їй у руки цілих 5 г пентобарбіталу, вона все ж висловлює гостру критику, явно спрямовану саме на них.

"Я глибоко ображена через некомпетентність, яка поставила таку велику кількість людей у це жахливе становище", – сказала жінка.

Медичні експерти заявили The Guardian, що вони були шоковані очевидним рівнем некомпетентності, проявленим у камері для страти, після того як адвокат Пайк, який був присутній у приміщенні, опублікував детальний опис подій.

Пайк додала, що тієї ночі була готова померти. "Я змирилася з долею", – зазначила жінка.

З того моменту, як вона прокинулася "сама в лікарні, розгублена й із болем", вона намагається знайти сенс у тому, що з нею сталося.

Американка подякувала працівникам швидкої допомоги, лікарям і медсестрам, які доглядали за нею в лікарні, а також своїм адвокатам і тим, хто "боровся за мене, стояв поруч зі мною і не відмовлявся від мене".

Як повідомляв OBOZ.UA, Кріста Пайк, єдина жінка, засуджена до смертної кари у штаті Теннессі, вижила після невдалої страти. Їй ввели дві дози смертельної ін’єкції, але серце 50-річної засудженої продовжувало битися. Після цього жінку екстрено госпіталізували з виправної установи суворого режиму "Рівербенд" у Нешвіллі. Пайк перебувала у критичному стані.

Згодом жінка прийшла до тями, вона перебувала в лікарні під охороною і могла розмовляти. Експерти та юристи називають цей випадок унікальним, оскільки раніше ніхто в історії США не виживав після безпосереднього введення смертельних токсинів.

За словами адвоката, Пайк усвідомлює, що держава намагалася її стратити; вона "відчувала сильний гнів і когнітивну сплутаність". Також захисники стверджували, що стан засудженої залишається важким. Вона була прикута до ліжка, страждала від пневмонії, не могла самостійно їсти та мала проблеми з верхніми кінцівками.

Станом на 11 жовтня Кріста Пайк була виписана з лікарні та повернута до виправної установи після невдалої спроби виконання вироку. Її стан оцінювали як стабільний, однак зазначалося, що на неї чекає тривалий період реабілітації.