Моссад попередив про план Ірану вбити Трампа: відомі деталі

Ізраїль попередив США про наміри Ірану атакувати американського президента Дональда Трампа дронами. Також у планах Тегерана – атаки на високопосадовців трампівської адміністрації.

Через зростання загроз частину топпосадовців, серед яких – держсекретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та очільник Пентагону Піт Гегсет – переселили у "безпечне житло" на військових базах. Про це пише Іsrael Нayom.

Ізраїль попередив США про наміри Ірану атакувати Трампа

Видання зазначає, що шанси на досягнення угоди між США та Іраном, що і до того були невисокими, в останні дні зменшилися ще більше. Зокрема, через розвіддані, які Моссад передав ЦРУ. Ізраїльська розвідка стверджувала, що Тегеран має намір атакувати президента Дональда Трампа та високопоставлених членів його адміністрації.

"Високопоставлені ізраїльські та американські чиновники повідомили Israel Hayom, що ці загрози були одними з головних факторів нещодавньої зміни підходу Трампа до переговорів з Тегераном", – зазначено у матеріалі.

За словами високопосадовців, Ізраїль підтвердив розвідувальні дані після того, як американські розвідувальні служби попросили Моссад перевірити цю інформацію.

"Директор Моссаду Роман Гофман зараз перебуває з візитом у США, де він зустрівся, серед інших, з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Гофман часто відвідував США з моменту вступу на посаду, підтримуючи тісні зв'язки та координацію зі своїми американськими колегами", – пише видання.

Те, що Іран прагне ліквідувати американських високопосадовців, для США секретом не було – особливо після того, як було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Однак дані, що були надані Ізраїлем, містять конкретику щодо загроз, зокрема попередження про можливість атак за допомогою начинених вибухівкою дронів. Проти таких спроб усталені заходи безпеки можуть виявитися малоефективними, пише Іsrael Нayom.

Для американських високопосадовців підвищили заходи безпеки

На тлі нових загроз американські топ-чиновники різко обмежили публічні виступи на заходах просто неба. Частина з них взагалі переїхали з власних домівок на безпечні військові бази.

Серед тих, хто тимчасово змінив місце проживання – міністр фінансів США Скотт Бессент. Він контролює санкції проти Ірану та вважається рушійною силою економічної кампанії, яка завдала серйозної шкоди іранському режиму.

Тимчсово змінив власний дім на безпечне житло на військовій базі й держсекретар Марко Рубіо, відомий як затятий противник досягнення угоди з Іраном.

Міністр оборони Піт Гегсет також перебуває на охоронюваному військовому об'єкті в рамках посилених заходів безпеки для високопоставлених членів команди національної безпеки Трампа.

"Що стосується самого президента, високопосадовці заявили, що для його публічних виступів, деякі з яких відбувалися просто неба напередодні проміжних виборів, було запроваджено спеціальні заходи захисту. Зараз такі виступи різко скоротилися. Коли ж вони відбуваються, то поряд з посиленим звичайним захистом застосовуються додаткові заходи безпеки, включаючи спеціалізовані системи, призначені для нейтралізації загроз від дронів", – йдеться у повідомленні.

Нові дані ще більше віддалили можливість досягнення угоди

Ізраїльське видання зазначає, що наміри Ірану атакувати високопосадовців адміністрації були однією з головних причин нещодавньої зміни курсу Трампа щодо переговорів з Тегераном та зусиль щодо досягнення угоди на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.

"Хоча іранці продемонстрували певну гнучкість у ядерному питанні, вони відмовляються брати участь у предметних переговорах, доки не буде знято морську блокаду та значну частину санкцій, а також не буде повернуто іранські активи, заморожені в рамках санкційного режиму", – пише видання.

На укладанні угоди наполягав віцепрезидент США Джей Ді Венс – і у четвер Трамп усунув його від переговорів, публічно закликавши зосередити "повну та абсолютну увагу" на тому, що він назвав "поширеною корупцією та злочинністю в містах та штатах, керованих демократами", по всій території США.

"Нам не потрібна угода з Іраном. Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші, сотні мільярдів доларів, і у нас є їхня протока!" – написав Трамп, маючи на увазі Ормузьку протоку.

Трамп додав, що зусилля Венса щодо боротьби з корупцією в штатах, де керують демократи, заощадять США більше грошей, ніж угода з Тегераном.

Ця заява пролунала через день після повідомлень про те, що Венс намагався організувати пряму зустріч із високопосадовцями Ірану, щоб припинити війну. Віце-президент раніше публічно заявив, що бойові дії з Іраном були однією з головних причин програшу республіканців на проміжних виборах.

"Тим не менш, залишається незрозумілим, яке рішення прийме Трамп щодо наступного етапу протистояння з Іраном. Економічна кампанія, схоже, розшириться, і зусилля зараз зосереджені на закритті імпортних та експортних маршрутів через сухопутні пункти пропуску через кордон, зокрема тих, що з'єднують Іран з Іраком та Туреччиною", – пише видання.

У Іsrael Нayom наголошують, що досі нема й відповіді на питання, чи накаже Трамп завдати військових ударів у відповідь на прогрес Ірану в отриманні ядерної зброї та його зусилля щодо відновлення ракетних виробничих потужностей та перенесення їх глибоко під землю.

"Такі удари можуть спровокувати повномасштабне відновлення війни та завдати серйозної шкоди державам Перської затоки", – резюмує видання.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 листопада Трамп заявив, що міг би утриматися від нових ударів по Ірану.

Ескалації не буде, якщо, за словами президента США , Тегеран або підтримувані ним хусити в Ємені не вдаватимуться до нових провокацій.