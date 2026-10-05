"Москва нав'язує нам це протистояння": глава німецької розвідки попередив про ризик прямого конфлікту з РФ

Німеччина ризикує бути втягнутою в насильницький конфлікт із Росією на тлі посилення російської "тіньової війни" проти європейських демократій. Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що конфронтація з Росією набула нового, більш небезпечного характеру.

За його словами, загроза нападів на цілі в Німеччині залишається реальною, а операції російських спецслужб стають дедалі агресивнішими. Водночас Єгер зазначив, що наразі немає ознак швидкого великомасштабного нападу Росії на територію НАТО, про це повідомляє Reuters.

Росія посилює "тіньову війну"

Єгер заявив про новий рівень протистояння з Росією під час щорічних публічних слухань керівників розвідувальних служб у парламенті.

"Конфронтація з Росією набула нового, більш небезпечного характеру", – заявив глава BND.

За його словами, Німеччині загрожує втягування в насильницький конфлікт із Росією. Серед прикладів він назвав спробу нападу в Лейпцигу, зазначивши, що загроза атак на цілі в Німеччині залишається реальною та неминучою.

Німецька влада неодноразово попереджала, що Росія проводить гібридну кампанію, яка поєднує атаки з використанням безпілотників і кібератаки. Також Росію звинуватили у спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпцига в серпні.

Єгер попередив про можливі дії Росії

За словами глави німецької розвідки, Москва готова застосувати силу для досягнення своїх цілей, а операції російських спецслужб у Німеччині та проти Німеччини стають "дедалі агресивнішими".

"Росія відчуває нас на міцність і уважно стежить за тим, як ми долаємо цю ситуацію. З погляду кремлівського керівництва будь-яка ознака нерішучості спонукає їх ще більше посилити тиск на Німеччину", – сказав Єгер.

Він також заявив, що Росія може вдаватися до малоінтенсивних військових дій, особливо в країнах Балтії.

Водночас Єгер наголосив, що наразі немає жодних ознак швидкого великомасштабного нападу Росії на територію НАТО.

Німеччину закликали готуватися до нових втручань

Єгер заявив, що Німеччина має підготуватися до нових втручань і спроб залякування, зокрема до загроз ядерного нападу.

"Москва робить ставку на нашу слабкість, – додав він. – Ми маємо протистояти цьому".

За словами глави BND, Москва намагається змусити Німеччину, яка є найбільшим донором України, припинити підтримку Києва.

"Росія сповнена рішучості поставити Україну навколішки цієї зими, – сказав він. – Ми повинні чекати російських атак такого жорстокості та безпрецедентності, яких ми ще не бачили".

Німецькі спецслужби можуть отримати нові повноваження

У разі ухвалення парламентом нового законодавства німецькі спецслужби отримають нові повноваження для проведення активних операцій щодо запобігання нападам.

Створені після Другої світової війни, коли спогади про нацистський режим були ще свіжими, німецькі збройні сили традиційно мали більше обмежень, ніж сили союзників, зокрема Франції, Великобританії чи США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фрідріх Мерц прибув до Києва з офіційним візитом, який заздалегідь не анонсували. Востаннє федеральний канцлер Німеччини відвідував Україну в травні 2025 року.

Під час переговорів із Зеленським сторони мають обговорити підтримку української енергетики та подальшу оборонну співпрацю. За даними Reuters і DW, йдеться, зокрема, про новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро, 350 млн євро на відновлення енергетичного сектору та угоду про спільне виробництво безпілотників, зокрема засобів протидії російським реактивним БпЛА.