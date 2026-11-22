"Мій друг": Трамп знову зганьбився через любов до Путіна. Фото

Вже кілька діб поспіль президент США Дональд Трамп публікує світлини з саміту у Шеньчжені – зокрема, й з провокативними коментарями. Зокрема, після різкої критики через те, що назвав у Китаї російського диктатора Володимира Путіна своїм другом, Трамп запостив фото з воєнним злочинцем – і знову наголосив на дружбі з ним.

"Друзями", за версією Трампа, є також він та очільник Китаю Сі Цзіньпін, а тристоронній саміт США, КНР та РФ він порівняв з зустріччю лідерів США, Великої Британії та СРСР у Ялті у 1945-му. Відповідні дописи з'явилися в акаунті американського президента у його ж соцмережі Truth Social.

Трамп знову демонстративно назвав Путіна своїм другом

Увечері 21 листопада Трамп виклав у Truth Social чергову світлину з Путіним.

На фото він тисне російському диктатору руку і щось каже йому на вухо, той у відповідь посміхається.

"My Friend ("Мій друг". – Ред.), – повідомляє надпис над фото, зроблений великими літерами.

Трамп знову назвав Путіна своїм другом. Джерело: скриншот допису

Так само – своїм другом – він назвав Путіна під час їхньої зустрічі в китайському Шеньчжені 19 листопада. І думку Трампа щодо очільник РФ, схоже, не змогли змінити ні різка критика з боку американських медіа та політикуму і європейських союзників, ні те, скількох українців убив чи скалічив його "друг" за останні дві доби, ні російські ракети та дрони, що вибухали 20 листопада у країні НАТО – Польщі.

"Парад марнославства" імені Трампа

За останні дні в акаунті президента США було опубліковано величезну кількість світлин з Китаю. Більшість – без жодних коментарів. Ті ж коментарі, що Трамп таки залишив, вказують на те, що він викривлено сприймає реальність і пишається тристоронньою зустріччю, що не мала жодних вагомих результатів.

Так, у свої друзі Трамп записав також очільника КНР Сі Цзіньпіна.

"Друзі", – підписав він фото, на якому Сі чекає, поки його американський колега спуститься трапом літака.

Скриншот допису

Ще одним дописом Трамп, вочевидь, намагався принизити свого попередника, президента-демократа Барака Обаму.

Своє фото з Сі на червоній доріжці у Китаї Трамп порівняв зі світлиною з візиту Обами до Японії у 2009 році. Тоді, вітаючись з імператором країни Акіхіто та імператрицею Мітіко, американський президент потиснув монарху руку й одночасно низько вклонився. Це викликало різку критику з боку американських консерваторів, тоді як в адміністрації Обами жест пояснювали повагою до японських традицій і місцевого протоколу.

Трампу, судячи з усього, такі тонкощі невідомі, тож на фото, на його думку, зафіксовано "приниження2 Обами та його власний "тріумф".

Скриншот допису

Також Трамп зіграв на руку кремлівській пропаганді, порівнявши тристоронню зустріч у Китаї з Ялтинською конференцією лідерів країн-переможниць нацизму – США, Великої Британії та СРСР і записавши у "наддержави" разом зі США й Китаєм ще й економічного карлика – Росію. Ту саму, яка у 2022 році яскраво довела не лише виняткову кровожерливість і агресивність, ще й свою військову неспроможність та відсталість.

Скриншот допису.

Як розповідав OBOZ.UA, після зустрічі у Китаї Трамп назвав Путіна другом і похвалився "чудовими стосунками".

Зеленський у відповідь нагадав, що російський диктататор є вбивцею, а подібні "титули" з вуст очільника США лише посилюють впевненість Путіна у власній безкарності і вседозволеності. Що він, зрештою, і продемонстрував, влаштувавши масовану комбіновану атаку на Україну з численними жертвами вже наступного дня після Китаю.