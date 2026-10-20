Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму

Жителі канадської провінції Альберта на голосуванні у переважній більшості підтримали збереження її нинішнього статусу у складі Канади. За попередніми результатами, за цей варіант віддали голоси понад 70% учасників.

Про це повідомляє СBC. Подібні настрої переважали й у найбільших містах провінції, зокрема в Едмонтоні та Калгарі.

Більшість мешканців не підтримала відокремлення провінції

За попередніми підсумками голосування, 76,5%, виборців висловилися за те, щоб Альберта залишалася у складі Канади. Натомість 23,5% учасники референдуму підтримали проведення обов’язкового голосування щодо незалежності провінції.

У найбільших містах регіону також переважала підтримка збереження чинного статусу Альберти. Зокрема, в Едмонтоні такий варіант обрали 84,8% виборців, тоді як 15,2% виступили за референдум про незалежність.

Мер міста Ендрю Нак зазначив, що попередні результати демонструють підтримку національної єдності та підтверджують прагнення мешканців залишатися частиною Канади.

У Калгарі, ще одному великому місті провінції, за збереження нинішнього статусу Альберти проголосував 81,1% учасників. Проведення голосування щодо незалежності підтримали решта 18,9%.

Як повідомляв OBOZ.UA, у лютому 2026 року в Альберті рух місцевих сепаратистів Stay Free Alberta розпочав кампанію зі збору підписів під петицією, яка вимагає проведення референдуму за незалежність цієї провінції. Організація планувала зібрати до 2 травня 177 тисяч підписів – тобто 10% зареєстрованих виборців провінції, що є порогом, необхідним для проведення референдуму.

Голосування відбулося на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про те, що Канада могла б стати 51-м штатом Америки. Водночас серед учасників сепаратистської акції в місті Гай-Рівер лише кілька людей відкрито висловлювали захоплення американським лідером.