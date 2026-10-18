Мексику накрив ураган "Труді": де оголосили штормове попередження

Рано-вранці в неділю, 18 жовтня, сильні дощі й вітри в південно-західні та західно-центральні регіони Мексики приніс ураган "Труді". Він рухався паралельно тихоокеанському узбережжю на північний захід.

Його центр залишався поблизу мексиканського узбережжя, але вночі в понеділок, за прогнозами синоптиків, він переміститься на південь від півострова Нижня Каліфорнія. "До ночі прогнозується швидке ослаблення", – цитує повідомлення Національного центру ураганів США (NHC) агентство Reuters.

Шторм 2-ї категорії мав максимальну стійку швидкість вітру в 165 кілометрів на годину.

Мексиканська влада заявила, що координує свої дії з американським NHC для моніторингу просування циклону. Також вона зазначила, що пильно стежить за західним узбережжям, і закликала громадян дотримуватися рекомендацій служб цивільного захисту.

Національна метеорологічна служба Мексики попередила, що дощі, викликані "Труді", можуть "перерости у зсуви, підвищення рівня річок і струмків, розливи й повені в низинних районах".

Військово-морські сили Мексики закликали моряків та мешканців узбережжя бути надзвичайно обережними через високі хвилі, зливи й інші наслідки стихії.

Попередження про ураган було оголошене на ділянці узбережжя від Мансанільйо (штат Коліма) до Кабо-Коррієнтес (штат Халіско).

За прогнозами метеорологів, у мексиканських штатах Мічоакан, Коліма й Халіско очікується від 100 до 200 міліметрів опадів, проте в окремих районах опади можуть сягнути 300 міліметрів.

Як раніше писав OBOZ.UA, 15 жовтня у Стамбулі, Туреччина, через негоду офіційно призупиняли роботу всіх держустанов (окрім критично важливих) і навчання в усіх державних і приватних закладах освіти. Також тимчасово заборонявся рух по дорогам міста мотоциклів та інших двоколісних транспортних засобів. "Вразливій категорії" посадовців держустанов – посадовцям з інвалідністю, ветеранам, вагітним та із дітьми віком до восьми років, – було надано "короткострокову державну відпустку". Причиною цього стали сильні зливи у Туреччині, які спричинили численні випадки підтоплень.