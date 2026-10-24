Майже 80% німців не вірять, що Путін хоче миру: результати опитування

Більшість жителів Німеччини сумніваються, що російський диктатор Володимир Путін щиро прагне тривалого припинення вогню в Україні. Такої думки дотримуються 79% опитаних.

Водночас лише 16% німців вважають наміри Кремля щирими. Про це повідомляє ZDF Politbarometer.

Лише 16% жителів Німеччини вважають, що російський лідер справді зацікавлений у закінченні війни в Україні, серед них і прихильники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (49%). Тоді як загалом 79% німців сумніваються в мирних намірах Путіна.

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Як німці оцінюють позицію Трампа та загрозу з боку РФ

Думки респондентів розділилися й щодо позиції президента США Дональда Трампа у війні.

На боці Росії його бачать 38% опитаних, лише 1% вважає, що він підтримує Україну, а 57% не відносять американського лідера до жодної зі сторін.

Окрім того, військова підтримка України з боку Європи залишається предметом дискусій у Німеччині. Посилення допомоги Києву підтримують 30% опитаних, ще 33% виступають за збереження нинішнього рівня підтримки, тоді як 32% хочуть її скорочення.

Також німці не дійшли згоди щодо ймовірності нападу Росії на східні країни НАТО, зокрема Польщу та держави Балтії.

На такий сценарій очікують 46% респондентів, тоді як 48% не вважають його ймовірним. Серед жителів східної Німеччини такого нападу не очікують 57%, а серед західної частини країни – 46%.

Нагадаємо, у попередньому опитуванні у Німеччині 56% громадян вважають Росію сильною або дуже сильною загрозою для безпеки країни. Водночас 52% опитаних підтримують постачання зброї Україні: 38% вважають нинішні обсяги допомоги правильними, а 14% виступають за їх збільшення.

Як повідомляв OBOZ.UA, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що найближчими роками Росія може здійснити збройний напад на країни НАТО. У разі початку такої війни з перших годин у самому центрі подій опиняться німецькі збройні сили.