"Масова міграція вийшла з-під контролю": Трамп знайшов винних у шкільних протестах у Франції

У Франції тривають масштабні протести старшокласників, які в середині вересня розпочалися у передмістях Парижа через невдоволення умовами навчання. Президент США Дональд Трамп, коментуючи події, заявив, що причиною протестів нібито є не проблеми французьких шкіл, а масова міграція та поширення ісламу.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. За словами американського президента, протестний рух школярів нібито пов'язаний із прагненням ісламу "захопити Францію".

Що заявив Трамп про протести у Франції

Трамп назвав події у Франції наслідком "неконтрольованої масової міграції". За його словами, протести старшокласників насправді пов'язані не зі станом французької системи освіти, а з ісламом.

"Те, що відбувається у Франції, – це ніщо інше, як неконтрольована масова міграція. Це не про школи, це про те, що іслам хоче захопити колись велику країну!" – написав президент США.

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Що відбувається у Франції

Протести в країні почалися 18-19 вересня з першого страйку вчителів, підтриманих їхніми учнями, у середній школі в Кретеї (Валь-де-Марн, регіон Іль-де-Франс) через брак викладачів. Згодом акції швидко поширилися та набули значно більшого масштабу.

Тепер шкільні протести тривають по всій Франції. Серед вимог старшокласників – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі викладачів та скасування виснажливого графіка навчання.

До протестів долучилися учні з різних районів країни, а окремі акції переросли у сутички та заворушення. На тлі загострення ситуації французька поліція почала затримувати учасників протестів.

Під час заворушень є постраждалі, а кількість затриманих сягнула тисячі людей. Від 85% до 90% осіб, узятих під варту через блокування середніх шкіл – неповнолітні.

Поранення дістали понад 300 поліцейських та 65 працівників шкіл, зокрема 40 директорів. Постраждалі є й серед мітингувальників.

Одним із найсерйозніших інцидентів стала пожежа в ліцеї Нельсона Мандели в Нанті. 160 учнів довелося евакуювати, а сама будівля, якій лише 12 років, зазнала значних пошкоджень.

Крім того, у Марселі жінка отримала опік обличчя після застосування аерозолю; у Ла-Сьоті вчителя побили та облили бензином; у Бельфорі поліцейського після нападу госпіталізували без свідомості.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час шкільних протестів у Франції 15-річний школяр серйозно постраждав біля школи в Ленсі. Підліток, ймовірно, намагався підібрати поліцейську світлошумову гранату, після чого втратив руку.