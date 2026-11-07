Макрон має "секретний бункер" на випадок, якщо бунтівники штурмуватимуть його штаб-квартиру – медіа

У президента Франції Еммануеля Макрона є таємне сховище в передмісті Парижа. Туди його планують евакуювати, якщо агресивно налаштований натовп спробує штурмувати Єлисейський палац.

Підстав для серйозного занепокоєння побільшало після нападу на Макрона під час його візиту до Ле-Пюї-ан-Веле під час повстання "жовтих жилетів" у 2018 році. Відомості про підготовку запасного укриття наведено в книжці "Нова армія тіней" (La Nouvelle Armée des Ombres) журналістів-розслідувачів П’єра Гастіно, Антуана Ізамбара та Франка Рено.

Витоки та причини розроблення планів евакуації

Уривки з книги, опубліковані в L'Express, свідчать: близьке оточення президента взялося за розробку планів екстреної евакуації, побоюючись повторення жорстоких заворушень 1934 року, які свого часу призвели до падіння уряду.

За даними авторів, чиновники не виключають третьої хвилі масових протестів і провокацій з боку радикально налаштованих угруповань. Високопоставлені джерела у спецслужбах повідомляють, що префект паризької поліції Патріс Фор уже провів низку закритих нарад, щоб підготуватися до можливих масштабних заворушень.

Поліція мобілізувала тисячі людей. Джерело: Національна поліція Франції

Репетиції силових структур

Паралельно з цим зовнішня розвідка (DGSE) провела симуляцію реагування на можливе зовнішнє втручання у процеси всередині країни.

Поліція Парижа провела навчання без використання смартфонів на випадок масштабної кібератаки, здатної вимкнути громадський зв’язок. Попри попередження розвідників про зростання невдоволення в суспільстві через подорожчання пального, масштаби протестів, що розпочалися 17 жовтня, виявилися несподіваними.

Масштабний хаос по всій країні

Франція продовжує долати наслідки потужних акцій протесту, в яких по всій країні беруть участь понад 600 тис. осіб. У Парижі на марші вийшли близько 80 тис. протестувальників, а через загальнонаціональний страйк, організований профспілкою CGT і підтриманий студентськими об’єднаннями, довелося тимчасово закрити Ейфелеву вежу.

Зіткнення у Франції. Джерело: Ouest-France

Як повідомляв OBOZ.UA, на відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами взагалі припинилися. Це стало результатом жорстких і оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства.