Магазини стануть сховищами та госпіталями: Данія готує IKEA до війни з Росією
В данських IKEA будуть допом...
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Данія продовжує підготовку до криз, зокрема потенційної воєнної загрози. Влада країни звертається за допомогою до приватних компаній, серед яких шведський меблевий гігант IKEA.
Магазини цієї мережі в Копенгагені можна оперативно переобладнати на притулки або тимчасові лікарні. Ресторани IKEA в разі надзвичайної ситуації допомагатимуть подавати їжу, генератори забезпечать електроенергією, а на складах знайдуться ліжка для пацієнтів, передає Reuters.
"Ми хочемо бути добрим сусідом. Ми хочемо бути компанією, яка зможе підтримати суспільство в разі кризи", – сказав Торбен Мортенсен, начальник служби безпеки найбільшої IKEA у Данії.
Мережа IKEA є частиною так званої Корпоративної коаліції Данії з питань готовності до кризових ситуацій. Це низка приватних фірм, які готові надавати свої послуги та підтримку під час або після НП: від ліжок і продуктів харчування до вантажівок і роботи спеціалізованого персоналу.
"IKEA – це дуже гарний приклад, бо ніхто б не включив їх до списку кризових ресурсів... У магазині IKEA є приміщення, товари, харчблоки та генератори", – сказала Майя Бролоес, генеральна директорка мережі.
Такий підхід відображає ширшу тенденцію в Європі – залучати приватний бізнес до подолання наслідків різноманітних непередбачуваних ситуацій.
Журналісти зазначили, що терміновості цим зусиллям додала хвиля саботажів, кібератак та інших інцидентів, які європейські чиновники пов'язують із російською гібридною війною. Розвідувальна служба Данії раніше попереджувала, що Кремль у найближчі місяці активізує таку діяльність. Гібридні атаки загрожують країнам НАТО та іншим західним державам.
Як писав OBOZ.UA, у Службі національної безпеки та розвідки Данії стверджують, що країна-агресор Росія після кількох місяців підготовки вже розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари оборонного призначення в Україну. Активна фаза підготовки й виконання диверсій стартувала на початку літа, а станом на зараз "оперативна сміливість Кремля зростає".
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