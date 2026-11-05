Литва та Латвія проводять перші спільні навчання з евакуації своїх жителів через кордон: що відбувається

У Литві та Латвії розпочалися спільні практичні навчання, під час яких перевіряють готовність обох країн до транскордонної евакуації населення. Протягом двох днів у них візьмуть участь до 100 добровольців, яких автобусами перевозитимуть через державний кордон за визначеними маршрутами.

Про це повідомило литовське видання Delfi.lt з посиланням на Департамент пожежної охорони та рятувальних робіт Литви (ДПОС). За даними відомства, головне завдання – перевірити, чи зможуть установи двох держав узгоджено організувати евакуацію людей у разі потенційних загроз або масштабних криз.

Сценарій передбачає, що через зростання невизначеної загрози в Балтійському регіоні ухвалюють рішення про превентивну добровільну евакуацію пріоритетних груп населення до сусідньої країни.

У четвер, 6 листопада, учасники відпрацьовують евакуацію жителів із Латвії до Литви за маршрутом Даугавпілс – Єкабпілс – Пасваліс. На латвійській території моделюють збір і реєстрацію людей, визначення черговості евакуації та їхнє перевезення.

Після перетину кордону евакуйованих прийматимуть у Пасвалісі. Там перевірять, як відбуватимуться їхня реєстрація, організація харчування та тимчасове розміщення.

У вівторок, 11 листопада, аналогічні заходи проведуть у протилежному напрямку – із Шяуляя до латвійської Кекави. У такий спосіб перевірять, як працюватиме механізм евакуації жителів Литви та їхнього прийому в сусідній державі.

Організатори перевірять увесь ланцюг евакуації: від оповіщення та реєстрації населення до перевезення людей, передачі відповідальності на кордоні й організації їхнього прийому в сусідній країні.

Окремо відпрацюють допомогу тим, кому під час евакуації може бути складніше обійтися без сторонньої підтримки, зокрема людям з інвалідністю, родинам із маленькими дітьми та людям похилого віку. Крім того, перевірять, наскільки злагоджено установи обмінюватимуться інформацією, координуватимуть транспорт і забезпечуватимуть основні потреби евакуйованих, зокрема в разі перебоїв з електропостачанням або зв'язком.

У ДПОС підкреслили, що навчання були заплановані заздалегідь і не пов'язані зі змінами безпекової ситуації чи будь-якою конкретною загрозою для населення.

Заступник директора ДПОС Кястутіс Агінтас зауважив, що цього року в Литві затвердили детальний план евакуації населення, проте його ще потрібно перевірити на практиці. Він наголосив, що в разі масштабної кризи евакуація може відбуватися за межі країни, тому відповідальні установи мають заздалегідь скоординувати свої дії.

Висновки за результатами навчань використають для вдосконалення механізму транскордонної евакуації та підвищення готовності відповідних служб до дій у реальних кризових ситуаціях.

Заходи організували в межах спільного проєкту Литви та Латвії MassMovement, мета якого – підготувати країни до масової евакуації та зміцнити стійкість суспільства. Проєкт розрахований на 2025–2028 роки. Його реалізують Департамент пожежної охорони та рятувальних робіт Литви й Державна пожежно-рятувальна служба Латвії.

Бюджет проєкту становить 3,07 млн євро, з яких близько 2,46 млн євро виділяє Європейський фонд регіонального розвитку. У його межах аналізують системи евакуації Литви та Латвії, розробляють спільні алгоритми дій і практичні рекомендації, а також проводять навчання та інформаційні кампанії для населення. Загалом до ініціативи планують залучити понад 25 організацій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня в Литві знайшли уламки невідомого безпілотника, який, за попередніми припущеннями, міг залетіти з боку Польщі. Об'єкт зафіксували литовські радари близько шостої ранку. Після цього з авіабази в Шяуляї підняли винищувачі місії НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, однак через погодні умови збити дрон не вдалося.

Коментуючи інцидент, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що російська агресія проти України створює загрози для східного флангу НАТО та Європейського Союзу.